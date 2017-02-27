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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 жов, 2022 12:40
blackheadsacne написав: Успіх написав: blackheadsacne написав:
Ще до нового року курс буде 45 на продажі
Хіба в грудні... або ж пА45 купити лише можна буде, а здати - лише пА37,ХХ)))
Отаку куйню можуть придумати вже за місяць)))
Не буде такої маржі.
42 на 45 може бути,
43 на 45.50
Ну 37.хх на 45.хх не буде !
Тоді, щось інше придумають для деполюдей))
Чи Ви з тих, що теж свято вірять, що розмістивши 100500 депозитів в кінці липня і в серпні пА~37,5 - можна буде ЛЕГКО забрати з будь-якого банку і зразу ж за рогом здати в обмінці пА 42?
І знову на депо, пА37,5-38?
[/quote]
Ні, я не розміщював депозити соціальний. Мені цікаво як будуть проходити виплати? В $ , в ₴, чи курс підженуть до 38-39, чи ОВДП будуть пропонувати?
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:40
blackheadsacne написав:
Календарно вже осінь. По факту вона ще 31шо листопада. Якшо шо, а якшо Ви впевненні в укріпленні гривні, можу з Вами побитись об заклад, що до кінця осінні, а то і скоріше курс $ до ₴ буде 45+ на продажі.
боюсь, что скорее вы просто забросите учетку до других времен.
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Alex2007
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:42
Игорь Алексеевич написав:
неделя у.е. вниз, к концу октября 100% будет опять минимум 42,5
а если не будет ?
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Alex2007
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:46
Andrey2512 написав:
Впереди запрет п2п переводов, поэтому дешевый доллар кончается ( Какой курс 40 может быть на черном рынке?)
кому ваши п2п переводы нужны?
уверен, что бОльшая часть тех переводов "родственникам" - это чисто спекулятивные игры. Нормально пользоваться обычный человек, кому быстро и реально по делу переслать родственникам зарубеж, все равно не может, - когда там каждый день что-то меняется, то оно проводит, то не проводит, то одно, то другое.
Обычному пересичному человеку, проще переплатить пару копеек, переслать деньги вестернЮнионом и не морочить себе голову.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Вів 04 жов, 2022 12:50, всього редагувалось 2 разів.
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Alex2007
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:46
Alex2007 написав: blackheadsacne написав:
Календарно вже осінь. По факту вона ще 31шо листопада. Якшо шо, а якшо Ви впевненні в укріпленні гривні, можу з Вами побитись об заклад, що до кінця осінні, а то і скоріше курс $ до ₴ буде 45+ на продажі.
боюсь, что скорее вы просто забросите учетку до других времен.
Не хвилюйтесь. «Не заброшу» , я думаю що тут вже опитмістів буде менше. Не так охотно будуть відписувати.
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blackheadsacne
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