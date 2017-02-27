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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10001100021000310004
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:40

  blackheadsacne написав:
  Успіх написав:
  blackheadsacne написав:Ще до нового року курс буде 45 на продажі

Хіба в грудні... або ж пА45 купити лише можна буде, а здати - лише пА37,ХХ)))
Отаку куйню можуть придумати вже за місяць)))

Не буде такої маржі.
42 на 45 може бути,
43 на 45.50
Ну 37.хх на 45.хх не буде !

Тоді, щось інше придумають для деполюдей))
Чи Ви з тих, що теж свято вірять, що розмістивши 100500 депозитів в кінці липня і в серпні пА~37,5 - можна буде ЛЕГКО забрати з будь-якого банку і зразу ж за рогом здати в обмінці пА 42?
І знову на депо, пА37,5-38? :mrgreen:[/quote]
Ні, я не розміщював депозити соціальний. Мені цікаво як будуть проходити виплати? В $ , в ₴, чи курс підженуть до 38-39, чи ОВДП будуть пропонувати?
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  blackheadsacne написав:Календарно вже осінь. По факту вона ще 31шо листопада. Якшо шо, а якшо Ви впевненні в укріпленні гривні, можу з Вами побитись об заклад, що до кінця осінні, а то і скоріше курс $ до ₴ буде 45+ на продажі.


боюсь, что скорее вы просто забросите учетку до других времен.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:42

  Игорь Алексеевич написав:неделя у.е. вниз, к концу октября 100% будет опять минимум 42,5


а если не будет ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:46

  Andrey2512 написав:Впереди запрет п2п переводов, поэтому дешевый доллар кончается ( Какой курс 40 может быть на черном рынке?)



кому ваши п2п переводы нужны?
уверен, что бОльшая часть тех переводов "родственникам" - это чисто спекулятивные игры. Нормально пользоваться обычный человек, кому быстро и реально по делу переслать родственникам зарубеж, все равно не может, - когда там каждый день что-то меняется, то оно проводит, то не проводит, то одно, то другое.
Обычному пересичному человеку, проще переплатить пару копеек, переслать деньги вестернЮнионом и не морочить себе голову.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 04 жов, 2022 12:50, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:46

  Alex2007 написав:
  blackheadsacne написав:Календарно вже осінь. По факту вона ще 31шо листопада. Якшо шо, а якшо Ви впевненні в укріпленні гривні, можу з Вами побитись об заклад, що до кінця осінні, а то і скоріше курс $ до ₴ буде 45+ на продажі.


боюсь, что скорее вы просто забросите учетку до других времен.

Не хвилюйтесь. «Не заброшу» , я думаю що тут вже опитмістів буде менше. Не так охотно будуть відписувати.
blackheadsacne
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