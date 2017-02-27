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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 жов, 2022 13:09
Витаха написав:
Пошла выдача и слив трëхмесячных депо?
Женя отпразднует 48 и начнутся первые.Думаю отпишется по всем банкам.Про оформления писал
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Вів 04 жов, 2022 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 13:10
p_vovk74 написав: asti написав:
Я вам так скажу, мы в свое время занимались бизнесом - розничная торговля верхней одеждой и по работе я знал много таких же как и я чп-шников, так вот, я НИ РАЗУ не видел НИ ОДНОГО из них НИ В ОДНОМ банке в которых я обслуживался и очень часто бывал и бываю - речь идёт о 20-ти летнем периоде времени. Далее, я сейчас живу в достаточно престижном доме в Кропивницком где жильцы как не на лексусе так на БМВ Х6, ни одного из них я тоже не видел ни в одном банке, а живу я в этом доме 18 лет)) Такие дела...
Не здивували абсолютно. Це ж класика, за 100 років нічого не змінилось:
"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем"
(с) І. Ільф, Є. Петров.
неси свої гроші до банку-зробиш банкіра більш заможним(с)
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Додано: Вів 04 жов, 2022 13:14
Alex2007 написав:
кому ваши п2п переводы нужны?
Как кому? Тем кому нужен доллар дешевле, чем в обменниках.
Витаха написав:
Пошла выдача и слив трëхмесячных депо?
Так вроде их с 22 июля только разрешили ) Так что не раньше конца октября
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Додано: Вів 04 жов, 2022 13:24
Поясніть мені, будь ласка, яким чином p2p перекази за кордон впливають на можливість карусєлєй?
Якщо валюту за кордоном знімають з українських гривневих карток?..
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 04 жов, 2022 13:37
asti написав:
Есть контакт!
Львов 40,3 - 40,7, мы пробили восходящий канал, теперь, куда и как бы мы не отскакивали на ближайшие полгода - будем падать, возможно и до официального))
И на каком графике можно увидеть,этот "нисходящий канал",если торгов по гривне нет реальных куеву тысчу лет и на всех графиках форекса,трейдингвью-везде прямая линия как у трупа..Что в таком случае можно проанализировать???
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osafly
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Додано: Вів 04 жов, 2022 14:10
sergey_sryvkin написав:
Поясніть мені, будь ласка, яким чином p2p перекази за кордон впливають на можливість карусєлєй?
Якщо валюту за кордоном знімають з українських гривневих карток?..
Божежмой, вроде все уже в курсе схемы (слава Богу,практически почившей) - Укрбанк(грн по Нацбанку)->Инобанк(валюта)->Укрбанк(валюта)->обменка (грн по черному) -> обратно к первму пункту, на следующий круг.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 14:18
Shummi написав:
+ Херсон скоро наш)
Маякнете, коли реально можна повертатися.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 14:19
osafly написав: asti написав:
Есть контакт!
Львов 40,3 - 40,7, мы пробили восходящий канал, теперь, куда и как бы мы не отскакивали на ближайшие полгода - будем падать, возможно и до официального))
И на каком графике можно увидеть,этот "нисходящий канал",если торгов по гривне нет реальных куеву тысчу лет и на всех графиках форекса,трейдингвью-везде прямая линия как у трупа..Что в таком случае можно проанализировать???
Забейте в поиске "валютный аукцион Минфин"
- там есть графики, где вы всё увидите.
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asti
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Додано: Вів 04 жов, 2022 14:21
Киев вроде понемногу разворачивается, но, повторюсь, восходящий канал пробит и, скорее всего, ни 45 ни даже 43
(на приём) мы в этом году уже не увидим
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