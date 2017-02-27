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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1000310004100051000610007>
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:08

  Сибарит написав:Учитывая все еще достаточно широкий выбор банков, количество времени, которое мы проводим в банках и возможность посещать отделения на некотором удалении от дома, можно сделать вывод, что вероятность встретить в банке знакомого крайне мала.

А если ещё вспомнить, что всё больше банков позволяет регистрироваться и всё делать чисто онлайн, а страна идёт в безнал даже без пластика, так и ваще стремится к нулю :)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:09

  Витаха написав:Пошла выдача и слив трëхмесячных депо?

Женя отпразднует 48 и начнутся первые.Думаю отпишется по всем банкам.Про оформления писал
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 04 жов, 2022 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:10

  p_vovk74 написав:
  asti написав:Я вам так скажу, мы в свое время занимались бизнесом - розничная торговля верхней одеждой и по работе я знал много таких же как и я чп-шников, так вот, я НИ РАЗУ не видел НИ ОДНОГО из них НИ В ОДНОМ банке в которых я обслуживался и очень часто бывал и бываю - речь идёт о 20-ти летнем периоде времени. Далее, я сейчас живу в достаточно престижном доме в Кропивницком где жильцы как не на лексусе так на БМВ Х6, ни одного из них я тоже не видел ни в одном банке, а живу я в этом доме 18 лет)) Такие дела...

Не здивували абсолютно. Це ж класика, за 100 років нічого не змінилось:
"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем"
(с) І. Ільф, Є. Петров.


неси свої гроші до банку-зробиш банкіра більш заможним(с)
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alex2007 написав:кому ваши п2п переводы нужны?

Как кому? Тем кому нужен доллар дешевле, чем в обменниках.
  Витаха написав:Пошла выдача и слив трëхмесячных депо?


Так вроде их с 22 июля только разрешили ) Так что не раньше конца октября
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:24

Поясніть мені, будь ласка, яким чином p2p перекази за кордон впливають на можливість карусєлєй?
Якщо валюту за кордоном знімають з українських гривневих карток?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:37

  asti написав:Есть контакт!
Львов 40,3 - 40,7, мы пробили восходящий канал, теперь, куда и как бы мы не отскакивали на ближайшие полгода - будем падать, возможно и до официального))


И на каком графике можно увидеть,этот "нисходящий канал",если торгов по гривне нет реальных куеву тысчу лет и на всех графиках форекса,трейдингвью-везде прямая линия как у трупа..Что в таком случае можно проанализировать???
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:10

  sergey_sryvkin написав:Поясніть мені, будь ласка, яким чином p2p перекази за кордон впливають на можливість карусєлєй?
Якщо валюту за кордоном знімають з українських гривневих карток?..

Божежмой, вроде все уже в курсе схемы (слава Богу,практически почившей) - Укрбанк(грн по Нацбанку)->Инобанк(валюта)->Укрбанк(валюта)->обменка (грн по черному) -> обратно к первму пункту, на следующий круг.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:19

  osafly написав:
  asti написав:Есть контакт!
Львов 40,3 - 40,7, мы пробили восходящий канал, теперь, куда и как бы мы не отскакивали на ближайшие полгода - будем падать, возможно и до официального))
И на каком графике можно увидеть,этот "нисходящий канал",если торгов по гривне нет реальных куеву тысчу лет и на всех графиках форекса,трейдингвью-везде прямая линия как у трупа..Что в таком случае можно проанализировать???
Забейте в поиске "валютный аукцион Минфин"
- там есть графики, где вы всё увидите.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:21

Киев вроде понемногу разворачивается, но, повторюсь, восходящий канал пробит и, скорее всего, ни 45 ни даже 43
(на приём) мы в этом году уже не увидим
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:23

sergey_sryvkin

Тобто ви вважаєте, що український умовний Ексім, компенсовує умовному іспанському Сантандеру 3900 грн., у випадку якщо з картки Ексіма в банкоматі Сантандера в Мадриді зняти 100 євро? Бере і відправляє українські гривні?
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