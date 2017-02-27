sergey_sryvkin написав:Якщо валюту за кордоном знімають з українських гривневих карток?..
Божежмой, вроде все уже в курсе схемы (слава Богу,практически почившей) - Укрбанк(грн по Нацбанку)->Инобанк(валюта)->Укрбанк(валюта)->обменка (грн по черному) -> обратно к первму пункту, на следующий круг.
А точно не требуется шаг "обнал в Укрбанке"? Он не такой уж незначительный: от двух недель, если у пересичных.
asti написав:Забейте в поиске "валютный аукцион Минфин" - там есть графики, где вы всё увидите.
То не график,а якась....муйня.Там просто констатация продажи налички и ничего больше.По ним что либо анализировать,шо пальцем в воздух тыкать.Пока не будет реальных,полноценных торгов,а не суррогатов,гривну проанализировать практически невозможно.Вот кстати старый график,который я как то разбирал еще до войны кажется,ничего в нем не менял,сегодня нашел открыл в Трейдингвью...
asti написав:Киев вроде понемногу разворачивается, но, повторюсь, восходящий канал пробит и, скорее всего, ни 45 ни даже 43 (на приём) мы в этом году уже не увидим
В этом году еще три месяца по 30,6 дня в среднем, а не три дня. Даже за день может быть все что угодно, если от каждого чиха курс дергается, как паралитик. Если конечно иметь инсайд о политике нисходящего тренда сверху, тогда можно о чем-то говорить без возражений. Может он у Вас есть. Не знаю.
sergey_sryvkin написав:Якщо валюту за кордоном знімають з українських гривневих карток?..
Божежмой, вроде все уже в курсе схемы (слава Богу,практически почившей) - Укрбанк(грн по Нацбанку)->Инобанк(валюта)->Укрбанк(валюта)->обменка (грн по черному) -> обратно к первму пункту, на следующий круг.
А точно не требуется шаг "обнал в Укрбанке"? Он не такой уж незначительный: от двух недель, если у пересичных.
Пункт ->Укрбанк(валюта)-> именно это и подразумевал...в зеленом банке заказ валюты занимал 2 рабочих дня, правда ограничен был 1К,но для крутильщика поход в банк каждый день этож за счастье.
Вчера хотел сдать немного. Пошел в ближайший ощад - "программа зависла", пошел в 2 райфайзена, в одном "нету гривни", в другом простоял огромную очередь, а за несколько человек до меня поменяли курс на 1 грн вниз. И нахрен те банки, когда у них то гривни нет, то долларов у них нет. Только потеря времени. И денег (пожалел, называется, -10 копеек курса изначально валютчику, а получил -60 копеек по всему итогу). Больше в таких случаях ни ногой в банки и другим посоветую тоже самое. Проще у валютчиков - написал/позвонил, полчаса-час времени в запасе и всё. И ни в каком случае не вестись на заманчивые вывески "тормозящих" банков.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 04 жов, 2022 15:01, всього редагувалось 2 разів.
так я в основном и пользуюсь в основном валютчиками, у которых всегда всё есть. Но тут бывают о.. очень интересные истории и рассказы, когда госы или нерезы долго морозятся со сменой курса и "можно прийти спокойно купить или продать", и там некоторые и тут они успевают всё сделать. Решил проверить на свою голову.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 04 жов, 2022 14:58, всього редагувалось 1 раз.