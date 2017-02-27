RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10004100051000610007>
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:24

  Rack написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо валюту за кордоном знімають з українських гривневих карток?..

Божежмой, вроде все уже в курсе схемы (слава Богу,практически почившей) - Укрбанк(грн по Нацбанку)->Инобанк(валюта)->Укрбанк(валюта)->обменка (грн по черному) -> обратно к первму пункту, на следующий круг.

А точно не требуется шаг "обнал в Укрбанке"? Он не такой уж незначительный: от двух недель, если у пересичных.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2424
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:30

  asti написав:Забейте в поиске "валютный аукцион Минфин"
- там есть графики, где вы всё увидите.


То не график,а якась....муйня.Там просто констатация продажи налички и ничего больше.По ним что либо анализировать,шо пальцем в воздух тыкать.Пока не будет реальных,полноценных торгов,а не суррогатов,гривну проанализировать практически невозможно.Вот кстати старый график,который я как то разбирал еще до войны кажется,ничего в нем не менял,сегодня нашел открыл в Трейдингвью...

Зображення
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1462
З нами з: 29.05.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:31

  asti написав:Киев вроде понемногу разворачивается, но, повторюсь, восходящий канал пробит и, скорее всего, ни 45 ни даже 43
(на приём) мы в этом году уже не увидим

В этом году еще три месяца по 30,6 дня в среднем, а не три дня. Даже за день может быть все что угодно, если от каждого чиха курс дергается, как паралитик. Если конечно иметь инсайд о политике нисходящего тренда сверху, тогда можно о чем-то говорить без возражений. Может он у Вас есть. Не знаю.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 529
З нами з: 31.07.19
Подякував: 336 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:42

  moveton написав:
  Rack написав:
  sergey_sryvkin написав:Якщо валюту за кордоном знімають з українських гривневих карток?..

Божежмой, вроде все уже в курсе схемы (слава Богу,практически почившей) - Укрбанк(грн по Нацбанку)->Инобанк(валюта)->Укрбанк(валюта)->обменка (грн по черному) -> обратно к первму пункту, на следующий круг.

А точно не требуется шаг "обнал в Укрбанке"? Он не такой уж незначительный: от двух недель, если у пересичных.

Пункт ->Укрбанк(валюта)-> именно это и подразумевал...в зеленом банке заказ валюты занимал 2 рабочих дня, правда ограничен был 1К,но для крутильщика поход в банк каждый день этож за счастье.
Rack
 
Повідомлень: 246
З нами з: 29.01.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:44

Для свидетелей 45, поискал у Виктории, самый высокий курс 43,5 на 44,5 был опубликован 21 сен в 12:23.
По честному, средняя 44.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5073
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1264 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вчера хотел сдать немного. Пошел в ближайший ощад - "программа зависла", пошел в 2 райфайзена, в одном "нету гривни", в другом простоял огромную очередь, а за несколько человек до меня поменяли курс на 1 грн вниз.
И нахрен те банки, когда у них то гривни нет, то долларов у них нет.
Только потеря времени. И денег (пожалел, называется, -10 копеек курса изначально валютчику, а получил -60 копеек по всему итогу). Больше в таких случаях ни ногой в банки и другим посоветую тоже самое.
Проще у валютчиков - написал/позвонил, полчаса-час времени в запасе и всё. И ни в каком случае не вестись на заманчивые вывески "тормозящих" банков.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 04 жов, 2022 15:01, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3708
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1754 раз.
Подякували: 1623 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:52

  Ромасик написав:Для свидетелей 45, поискал у Виктории, самый высокий курс 43,5 на 44,5 был опубликован 21 сен в 12:23.
По честному, средняя 44.
43,85 на 45,00 - в Телеге Гаранта можете глянуть в то же время примерно, у меня даже скрин есть, но я не могу загрузить картинки на этом сайте))
asti
 
Повідомлень: 2985
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:53

Alex2007 вы как будто сегодняшний :lol:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5073
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1264 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:56

  Ромасик написав:Alex2007 вы как будто сегодняшний :lol:


так я в основном и пользуюсь в основном валютчиками, у которых всегда всё есть. Но тут бывают о.. очень интересные истории и рассказы, когда госы или нерезы долго морозятся со сменой курса и "можно прийти спокойно купить или продать", и там некоторые и тут они успевают всё сделать. Решил проверить на свою голову. :twisted:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 04 жов, 2022 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3708
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1754 раз.
Подякували: 1623 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

откат зарисовался
Danik
 
Повідомлень: 479
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10004100051000610007>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3130, 3131, 3132
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31310 35073080
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 жов, 2022 14:51
IMPRINTER
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22860049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12544666
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron