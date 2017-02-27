Додано: Вів 04 жов, 2022 14:50

Вчера хотел сдать немного. Пошел в ближайший ощад - "программа зависла", пошел в 2 райфайзена, в одном "нету гривни", в другом простоял огромную очередь, а за несколько человек до меня поменяли курс на 1 грн вниз.

И нахрен те банки, когда у них то гривни нет, то долларов у них нет.

Только потеря времени. И денег (пожалел, называется, -10 копеек курса изначально валютчику, а получил -60 копеек по всему итогу). Больше в таких случаях ни ногой в банки и другим посоветую тоже самое.

Проще у валютчиков - написал/позвонил, полчаса-час времени в запасе и всё. И ни в каком случае не вестись на заманчивые вывески "тормозящих" банков.