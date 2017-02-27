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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10004100051000610007
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:04

  asti написав:\\\ у меня даже скрин есть, но я не могу загрузить картинки на этом сайте))

А откуда вылезла необходимость именно на этом сайте картинки загрузить? :shock: -- любой другой чем не подходит?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В бюджеті на 2023 рік уряд прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар. Про це заступник голови Ради Національного банку Василь Фурман розповів на брифінгу в “Медіацентрі Україна”. Водночас, на курс гривні буде впливати і ситуація на фронті, розповів Фурман.

За словами Фурмана, Кабмін робить ставку на іноземні запозичення.
https://suspilne.media/288418-u-nbu-roz ... dzet-2023/
Archivarius
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:28

  asti написав:Киев вроде понемногу разворачивается, но, повторюсь, восходящий канал пробит и, скорее всего, ни 45 ни даже 43
(на приём) мы в этом году уже не увидим

Неплохо так разворачивается
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:30

  Alex2007 написав:Но тут бывают о.. очень интересные истории и рассказы

Бывают :lol:
Байки о валютном рынке
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:30

  Rack написав:
  moveton написав:А точно не требуется шаг "обнал в Укрбанке"? Он не такой уж незначительный: от двух недель, если у пересичных.

Пункт ->Укрбанк(валюта)-> именно это и подразумевал...

Мне, как из инбанков получавшему валюту только на счёт ФОП это ни фига не подразумеваемо :( До сих пор на счету лежит.

  Rack написав:в зеленом банке заказ валюты занимал 2 рабочих дня, правда ограничен был 1К,но для крутильщика поход в банк каждый день этож за счастье.

Круто, если так. А то по местным темам складывается впечатление, что получить нал в банке в размерах даже сотен долларов - это минимум две недели на заказ и то, если банк этим налом снабжается, а не предлагает ждать, пока ему кто-то в кассу сдаст.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:38

  _hunter написав:
  asti написав:\\\ у меня даже скрин есть, но я не могу загрузить картинки на этом сайте))
А откуда вылезла необходимость именно на этом сайте картинки загрузить? :shock: -- любой другой чем не подходит?
Так-с понятно... Ну, загружу я картинки у себя на Фейсбуке, как вы её ЗДЕСЬ увидите?
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:40

  Danik написав:откат зарисовался
отскок нарисовался, вы хотели сказать?! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:55

  Slon_Nosov написав:quote="5488397:Amat"
quote="5488396:Олежан"]
quote="5488392:Amat"]Опыть затянул..
Все ждал, что до 40,7 откатится.
Дождался. Еще на 20т грн похудел за день.

это же очевидно что будет только рост

Да, но... я хотел словить очередное дно :lol:

+1 думал катнут обратно к 41, но вчера уже купил по 42,7... жадность...

зы правда до вчера, удавалось в кассе ощада доллары по 40 грн дергать...

Вот вечер интересных историй от практиков :lol:
Успел таки по 42,7 откупиться
Ромасик
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