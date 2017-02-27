В бюджеті на 2023 рік уряд прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар. Про це заступник голови Ради Національного банку Василь Фурман розповів на брифінгу в “Медіацентрі Україна”. Водночас, на курс гривні буде впливати і ситуація на фронті, розповів Фурман.
moveton написав:А точно не требуется шаг "обнал в Укрбанке"? Он не такой уж незначительный: от двух недель, если у пересичных.
Пункт ->Укрбанк(валюта)-> именно это и подразумевал...
Мне, как из инбанков получавшему валюту только на счёт ФОП это ни фига не подразумеваемо До сих пор на счету лежит.
Rack написав:в зеленом банке заказ валюты занимал 2 рабочих дня, правда ограничен был 1К,но для крутильщика поход в банк каждый день этож за счастье.
Круто, если так. А то по местным темам складывается впечатление, что получить нал в банке в размерах даже сотен долларов - это минимум две недели на заказ и то, если банк этим налом снабжается, а не предлагает ждать, пока ему кто-то в кассу сдаст.