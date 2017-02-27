В бюджеті на 2023 рік уряд прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар. Про це заступник голови Ради Національного банку Василь Фурман розповів на брифінгу в “Медіацентрі Україна”. Водночас, на курс гривні буде впливати і ситуація на фронті, розповів Фурман.
moveton написав:А точно не требуется шаг "обнал в Укрбанке"? Он не такой уж незначительный: от двух недель, если у пересичных.
Пункт ->Укрбанк(валюта)-> именно это и подразумевал...
Мне, как из инбанков получавшему валюту только на счёт ФОП это ни фига не подразумеваемо До сих пор на счету лежит.
Rack написав:в зеленом банке заказ валюты занимал 2 рабочих дня, правда ограничен был 1К,но для крутильщика поход в банк каждый день этож за счастье.
Круто, если так. А то по местным темам складывается впечатление, что получить нал в банке в размерах даже сотен долларов - это минимум две недели на заказ и то, если банк этим налом снабжается, а не предлагает ждать, пока ему кто-то в кассу сдаст.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............04.10.2022..........05.10.2022 дата розрахунку..............03.10.2022...........04.10.2022 Євро.................................35,7074................36,1682...+1.29% Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9891 (вчера 0.9764).
Индекс доллара DXY в 15-00 111.17 (вчера 112.33) Доллар продолжает валиться.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 4 жовтня 2022 року, до державного бюджету залучено 44 532 136,00 грн. Из них: - до 05.04.2023 - 182 дня - 12% - 16 600 642,76 грн; - до 27.09.2023 - 357 дней - 14% - 14 522 946,44 грн; - до 13.03.2024 - 525 дней - 16% - 13 408 546,80 грн. Ставки не изменились. Удовлетворены все заявки. Есть стойкое ощущение, что размещения проводятся как дань традиции. Серьезного интереса нет ни у одной из сторон.