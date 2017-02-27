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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10005100061000710008
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 16:41

  vkladchiik написав:
  asti написав:Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)
Ну я здавав, і що: банк "Південний" (43), Кредобанк (42,95).
По 40 здавати не збираюся.
Заздрю вам, а я от не встиг у південному - при мені курс знизили... :(
asti
 
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  Danik написав:откат зарисовался

Сейчас пойдут зарплаты и курс вверх
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Цікава штука - між банками почалась серйозна конкуренція за клієнта в плані користування їхніми картками: хтось піднімає кешбек, хтось проводить акції, хтось піднімає ліміти.
З чим це пов'язано?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:08

  Rebel написав:Цікава штука - між банками почалась серйозна конкуренція за клієнта в плані користування їхніми картками: хтось піднімає кешбек, хтось проводить акції, хтось піднімає ліміти.
З чим це пов'язано?

Це пов'язано з тим що МПС з вересня повернули плату за інтерчендж, на якому банки свого часу непогано заробляли. Але для того щоб вони заробляли їх картками мають користуватись от того і стимулюють клієнтів потроху...
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:10

  Rebel написав:Цікава штука - між банками почалась серйозна конкуренція за клієнта в плані користування їхніми картками: хтось піднімає кешбек, хтось проводить акції, хтось піднімає ліміти.
З чим це пов'язано?


хотел было как-то открыть карту в Авале, но когда для стимула даже сотку вчера не захотели поменять на гривну, ну их еще на пару лет :twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:15

  Rack написав:
  sergey_sryvkin написав:Поясніть мені, будь ласка, яким чином p2p перекази за кордон впливають на можливість карусєлєй?
Якщо валюту за кордоном знімають з українських гривневих карток?..

Божежмой, вроде все уже в курсе схемы (слава Богу,практически почившей) - Укрбанк(грн по Нацбанку)->Инобанк(валюта)->Укрбанк(валюта)->обменка (грн по черному) -> обратно к первму пункту, на следующий круг.

Це ж аж занадто зручна схема - крутити не встаючи з дивану. Не дивно, що заборонили.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:16

  el turisto написав:sergey_sryvkin

Тобто ви вважаєте, що український умовний Ексім, компенсовує умовному іспанському Сантандеру 3900 грн., у випадку якщо з картки Ексіма в банкоматі Сантандера в Мадриді зняти 100 євро? Бере і відправляє українські гривні?


Я нічого не знаю про іспанських Сантандерів.

Я вважаю, що якщо українська Оксана знімає 100 євро у Мадриді з гривневої картки Приватбанку, то заборона p2p за кордон на це ніяк не впливає.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:18

  sergey_sryvkin написав:
  Rack написав:
  sergey_sryvkin написав:Поясніть мені, будь ласка, яким чином p2p перекази за кордон впливають на можливість карусєлєй?
Якщо валюту за кордоном знімають з українських гривневих карток?..

Божежмой, вроде все уже в курсе схемы (слава Богу,практически почившей) - Укрбанк(грн по Нацбанку)->Инобанк(валюта)->Укрбанк(валюта)->обменка (грн по черному) -> обратно к первму пункту, на следующий круг.

Це ж аж занадто зручна схема - крутити не встаючи з дивану. Не дивно, що заборонили.


она настолько удобна и многим понравилась, что возле крупного отделения того же привата активно крутились одни и те же школьники/студенты и предлагали зевакам зарабатывать по пару сотен грн :o
Но я не сомневаюсь, что они и дальше найдут незакрытые карточные дыры, даже догадываюсь с какой стороны подойдут к процессу. Пока курсы не сравняются...
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 04 жов, 2022 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:19

  asti написав:
  vkladchiik написав:
  asti написав:Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)
Ну я здавав, і що: банк "Південний" (43), Кредобанк (42,95).
По 40 здавати не збираюся.
Заздрю вам, а я от не встиг у південному - при мені курс знизили... :(

Когда?Какого числа?
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:21

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
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