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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 жов, 2022 16:41
vkladchiik написав:
Ну я здавав, і що: банк "Південний" (43), Кредобанк (42,95).
По 40 здавати не збираюся.
Заздрю вам, а я от не встиг у південному - при мені курс знизили...
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asti
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Додано: Вів 04 жов, 2022 16:48
Danik написав:
откат зарисовался
Сейчас пойдут зарплаты и курс вверх
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:06
Цікава штука - між банками почалась серйозна конкуренція за клієнта в плані користування їхніми картками: хтось піднімає кешбек, хтось проводить акції, хтось піднімає ліміти.
З чим це пов'язано?
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Rebel
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:08
Rebel написав:
Цікава штука - між банками почалась серйозна конкуренція за клієнта в плані користування їхніми картками: хтось піднімає кешбек, хтось проводить акції, хтось піднімає ліміти.
З чим це пов'язано?
Це пов'язано з тим що МПС з вересня повернули плату за інтерчендж, на якому банки свого часу непогано заробляли. Але для того щоб вони заробляли їх картками мають користуватись от того і стимулюють клієнтів потроху...
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:10
Rebel написав:
Цікава штука - між банками почалась серйозна конкуренція за клієнта в плані користування їхніми картками: хтось піднімає кешбек, хтось проводить акції, хтось піднімає ліміти.
З чим це пов'язано?
хотел было как-то открыть карту в Авале, но когда для стимула даже сотку вчера не захотели поменять на гривну, ну их еще на пару лет
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Alex2007
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:15
Rack написав: sergey_sryvkin написав:
Поясніть мені, будь ласка, яким чином p2p перекази за кордон впливають на можливість карусєлєй?
Якщо валюту за кордоном знімають з українських гривневих карток?..
Божежмой, вроде все уже в курсе схемы (слава Богу,практически почившей) - Укрбанк(грн по Нацбанку)->Инобанк(валюта)->Укрбанк(валюта)->обменка (грн по черному) -> обратно к первму пункту, на следующий круг.
Це ж аж занадто зручна схема - крутити не встаючи з дивану. Не дивно, що заборонили.
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:16
el turisto написав:sergey_sryvkin
Тобто ви вважаєте, що український умовний Ексім, компенсовує умовному іспанському Сантандеру 3900 грн., у випадку якщо з картки Ексіма в банкоматі Сантандера в Мадриді зняти 100 євро? Бере і відправляє українські гривні?
Я нічого не знаю про іспанських Сантандерів.
Я вважаю, що якщо українська Оксана знімає 100 євро у Мадриді з гривневої картки Приватбанку, то заборона p2p за кордон на це ніяк не впливає.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:18
sergey_sryvkin написав: Rack написав: sergey_sryvkin написав:
Поясніть мені, будь ласка, яким чином p2p перекази за кордон впливають на можливість карусєлєй?
Якщо валюту за кордоном знімають з українських гривневих карток?..
Божежмой, вроде все уже в курсе схемы (слава Богу,практически почившей) - Укрбанк(грн по Нацбанку)->Инобанк(валюта)->Укрбанк(валюта)->обменка (грн по черному) -> обратно к первму пункту, на следующий круг.
Це ж аж занадто зручна схема - крутити не встаючи з дивану. Не дивно, що заборонили.
она настолько удобна и многим понравилась, что возле крупного отделения того же привата активно крутились одни и те же школьники/студенты и предлагали зевакам зарабатывать по пару сотен грн
Но я не сомневаюсь, что они и дальше найдут незакрытые карточные дыры, даже догадываюсь с какой стороны подойдут к процессу. Пока курсы не сравняются...
Востаннє редагувалось Alex2007
в Вів 04 жов, 2022 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:19
asti написав: vkladchiik написав:
Ну я здавав, і що: банк "Південний" (43), Кредобанк (42,95).
По 40 здавати не збираюся.
Заздрю вам, а я от не встиг у південному - при мені курс знизили...
Когда?Какого числа?
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:21
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
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40,70/41,10
39,45/40,25
40,80/41,40
39,50/40,50
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