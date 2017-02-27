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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10006100071000810009
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:54

  sergey_sryvkin написав:
  Rack написав:Божежмой, вроде все уже в курсе схемы (слава Богу,практически почившей) - Укрбанк(грн по Нацбанку)->Инобанк(валюта)->Укрбанк(валюта)->обменка (грн по черному) -> обратно к первму пункту, на следующий круг.

Це ж аж занадто зручна схема - крутити не встаючи з дивану. Не дивно, що заборонили.

В укрбанк за валютою і в обмінку на дивані не заїдеш. Але чи не простіше просто тримати реальний 1 (один) курс і таким чином не давати можливостей для якихось схем?
Ой+
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  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
41,2/41,5
39,7/40,5

40,70/41,10
39,45/40,25

40,80/41,40
39,50/40,50

Разворот?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:19

40.00 - 41.40
39.00 - 40.00
Мукачево.
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Як повідомляють співрозмовники ЕП, Кирило Шевченко написав заяву про відставку. Рішення про його звільнення було погоджено 4 жовтня. Наразі редакція намагається дізнатися більше деталей цього рішення.

"Кирила Шевченка сьогодні усунуть. Рішення прийнято", — зазначив один з високопосадовців.

Зазначимо, що Кирила Шевченка призначили головою Національного банку 16 липня 2020 року. Призначення відбулося після гучного скандалу зі звільненням попереднього голови НБУ Якова Смолія, який оголосив про відставку через політичний тиск зі сторони влади.

bamper
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:39

Вже на сайті НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/golova- ... -vidstavku
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:39

  Investor_K написав:Разворот?

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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:42

  Alex2007 написав:
  Rebel написав:Цікава штука - між банками почалась серйозна конкуренція за клієнта в плані користування їхніми картками: хтось піднімає кешбек, хтось проводить акції, хтось піднімає ліміти.
З чим це пов'язано?


хотел было как-то открыть карту в Авале, но когда для стимула даже сотку вчера не захотели поменять на гривну, ну их еще на пару лет :twisted:

В АТБ их безымянные карты, спрашивайте на кассе, стоят 50 грн, 50 грн на счету. Регистрация через дию.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:48

  bamper написав:
Як повідомляють співрозмовники ЕП, Кирило Шевченко написав заяву про відставку. Рішення про його звільнення було погоджено 4 жовтня. Наразі редакція намагається дізнатися більше деталей цього рішення.

"Кирила Шевченка сьогодні усунуть. Рішення прийнято", — зазначив один з високопосадовців.

Зазначимо, що Кирила Шевченка призначили головою Національного банку 16 липня 2020 року. Призначення відбулося після гучного скандалу зі звільненням попереднього голови НБУ Якова Смолія, який оголосив про відставку через політичний тиск зі сторони влади.



Пойдёт крутить бинанс, прибыли больше, ответственности меньше :mrgreen:
Igor3777
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