Rack написав:Божежмой, вроде все уже в курсе схемы (слава Богу,практически почившей) - Укрбанк(грн по Нацбанку)->Инобанк(валюта)->Укрбанк(валюта)->обменка (грн по черному) -> обратно к первму пункту, на следующий круг.
Це ж аж занадто зручна схема - крутити не встаючи з дивану. Не дивно, що заборонили.
В укрбанк за валютою і в обмінку на дивані не заїдеш. Але чи не простіше просто тримати реальний 1 (один) курс і таким чином не давати можливостей для якихось схем?
Як повідомляють співрозмовники ЕП, Кирило Шевченко написав заяву про відставку. Рішення про його звільнення було погоджено 4 жовтня. Наразі редакція намагається дізнатися більше деталей цього рішення.
"Кирила Шевченка сьогодні усунуть. Рішення прийнято", — зазначив один з високопосадовців.
Зазначимо, що Кирила Шевченка призначили головою Національного банку 16 липня 2020 року. Призначення відбулося після гучного скандалу зі звільненням попереднього голови НБУ Якова Смолія, який оголосив про відставку через політичний тиск зі сторони влади.
Rebel написав:Цікава штука - між банками почалась серйозна конкуренція за клієнта в плані користування їхніми картками: хтось піднімає кешбек, хтось проводить акції, хтось піднімає ліміти. З чим це пов'язано?
хотел было как-то открыть карту в Авале, но когда для стимула даже сотку вчера не захотели поменять на гривну, ну их еще на пару лет
В АТБ их безымянные карты, спрашивайте на кассе, стоят 50 грн, 50 грн на счету. Регистрация через дию.
Як повідомляють співрозмовники ЕП, Кирило Шевченко написав заяву про відставку. Рішення про його звільнення було погоджено 4 жовтня. Наразі редакція намагається дізнатися більше деталей цього рішення.
"Кирила Шевченка сьогодні усунуть. Рішення прийнято", — зазначив один з високопосадовців.
Зазначимо, що Кирила Шевченка призначили головою Національного банку 16 липня 2020 року. Призначення відбулося після гучного скандалу зі звільненням попереднього голови НБУ Якова Смолія, який оголосив про відставку через політичний тиск зі сторони влади.
Пойдёт крутить бинанс, прибыли больше, ответственности меньше
Ну шо, таки Рожкова дослужилась? Самая знатная стрижка в таком случае обеспечена
bamper написав:
Як повідомляють співрозмовники ЕП, Кирило Шевченко написав заяву про відставку. Рішення про його звільнення було погоджено 4 жовтня. Наразі редакція намагається дізнатися більше деталей цього рішення.
"Кирила Шевченка сьогодні усунуть. Рішення прийнято", — зазначив один з високопосадовців.
Зазначимо, що Кирила Шевченка призначили головою Національного банку 16 липня 2020 року. Призначення відбулося після гучного скандалу зі звільненням попереднього голови НБУ Якова Смолія, який оголосив про відставку через політичний тиск зі сторони влади.