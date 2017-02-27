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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 жов, 2022 19:08
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Ой+
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:13
Corpocrator написав:
Ну шо, таки Рожкова дослужилась?
Это так которая консультируется у гадалок относительно денежно - кредитной политики НБУ?
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UA
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:13
Найбільш вирогідний кандидат на посаду нового Голови Нацбанку - Андрій Пишний (екс-голова Ощадбанку). 😉
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vitaliian
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:15
У КЕШа и Мифина были разные взгляды на размер учетной ставки.
Или ещё есть причины?
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UA
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:27
UA написав:
Или ещё есть причины?
Скоро узнаем причины. Просто так не уходят. Наверное не хочет остаться в истории Лерой №2. Лера в истории осталась как уничтожитель банков, а он не захотел участвовать в валютном падении. Значит свято на валютном рынке наближається. Правда ещё грядёт национализация банков и их продажа за 1грн. Может там что то не так???
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:31
Игорь Алексеевич написав: UA написав:
Или ещё есть причины?
Скоро узнаем причины. Просто так не уходят. Наверное не хочет остаться в истории Лерой №2. Лера в истории осталась как уничтожитель банков, а он не захотел участвовать в валютном падении. Значит свято на валютном рынке наближається. Правда ещё грядёт национализация банков и их продажа за 1грн. Может там что то не так???
Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen.
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копейка
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:33
копейка написав: Игорь Алексеевич написав: UA написав:
Или ещё есть причины?
Скоро узнаем причины. Просто так не уходят. Наверное не хочет остаться в истории Лерой №2. Лера в истории осталась как уничтожитель банков, а он не захотел участвовать в валютном падении. Значит свято на валютном рынке наближається. Правда ещё грядёт национализация банков и их продажа за 1грн. Может там что то не так???
Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen.
Альфу будут деребанить?
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Andrey2512
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:37
Andrey2512 написав:
Альфу будут деребанить?
Да может и ощад захотят сбагрить с плеч гос-ва. Приват Укргаз тоже могут пойти под раздачу.
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Игорь Алексеевич
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asti
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:42
А реально, может эта отставка на курсе отразится?
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