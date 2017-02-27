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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1000810009100101001110012>
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Міністерство фінансів на черговому аукціоні з продажу військових облігацій 4 жовтня залучило до держбюджету лише 44,5 млн грн, не змінивши ставки. https://www.epravda.com.ua/news/2022/10/4/692217/
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:13

  Corpocrator написав:Ну шо, таки Рожкова дослужилась?

Это так которая консультируется у гадалок относительно денежно - кредитной политики НБУ?
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:13

Найбільш вирогідний кандидат на посаду нового Голови Нацбанку - Андрій Пишний (екс-голова Ощадбанку). 😉
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:15

  Moneta написав:похоже, КЕШ спрыгивает перед шухером

как раз деполюдям время выдавать соцдоллар подходит

в рашке тоже гиперком запахло, раз через афинских мудрецов эвакуируют бабки

У КЕШа и Мифина были разные взгляды на размер учетной ставки.
Или ещё есть причины?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  UA написав:Или ещё есть причины?
Скоро узнаем причины. Просто так не уходят. Наверное не хочет остаться в истории Лерой №2. Лера в истории осталась как уничтожитель банков, а он не захотел участвовать в валютном падении. Значит свято на валютном рынке наближається. Правда ещё грядёт национализация банков и их продажа за 1грн. Может там что то не так???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:31

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:Или ещё есть причины?
Скоро узнаем причины. Просто так не уходят. Наверное не хочет остаться в истории Лерой №2. Лера в истории осталась как уничтожитель банков, а он не захотел участвовать в валютном падении. Значит свято на валютном рынке наближається. Правда ещё грядёт национализация банков и их продажа за 1грн. Может там что то не так???

Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:33

  копейка написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:Или ещё есть причины?
Скоро узнаем причины. Просто так не уходят. Наверное не хочет остаться в истории Лерой №2. Лера в истории осталась как уничтожитель банков, а он не захотел участвовать в валютном падении. Значит свято на валютном рынке наближається. Правда ещё грядёт национализация банков и их продажа за 1грн. Может там что то не так???

Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen.



Альфу будут деребанить?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:Альфу будут деребанить?
Да может и ощад захотят сбагрить с плеч гос-ва. Приват Укргаз тоже могут пойти под раздачу.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:41

  Игорь Алексеевич написав:
  Andrey2512 написав:Альфу будут деребанить?
Да может и ощад захотят сбагрить с плеч гос-ва. Приват Укргаз тоже могут пойти под раздачу.
Ага, вас послушать, один Аккорд только и останется! ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:42

А реально, может эта отставка на курсе отразится?
asti
 
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