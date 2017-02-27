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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10009100101001110012>
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:47

  Alex2007 написав:Вчера хотел сдать немного. Пошел в ближайший ощад - "программа зависла", пошел в 2 райфайзена, в одном "нету гривни", в другом простоял огромную очередь, а за несколько человек до меня поменяли курс на 1 грн вниз.
И нахрен те банки, когда у них то гривни нет, то долларов у них нет.
Только потеря времени. И денег (пожалел, называется, -10 копеек курса изначально валютчику, а получил -60 копеек по всему итогу). Больше в таких случаях ни ногой в банки и другим посоветую тоже самое.
Проще у валютчиков - написал/позвонил, полчаса-час времени в запасе и всё. И ни в каком случае не вестись на заманчивые вывески "тормозящих" банков.


в 2021році було навпаки

рекомендую декілька ПОВів на Великій Арнаутськії, а якщо на Таїрово-то біля Панорами (площа Незалежності), біля Ломбарду
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Ага, вас послушать, один Аккорд только и останется!

Аккорд не национ. А эти гос-ые. как раз ВР и будет принимать решение. Как раз самое время избавится от них.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:51

  Игорь Алексеевич написав:
  Andrey2512 написав:Альфу будут деребанить?
Да может и ощад захотят сбагрить с плеч гос-ва. Приват Укргаз тоже могут пойти под раздачу.



дядя , ты дурак?(с)

ніхто не буде робити цього під час війни

Голова Національного банку Кирило Шевченко подає у відставку за станом здоров'я.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Через причини, пов'язані зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України", - зазначив він.

Шевченко додав, що він уже звернувся до президента України з відповідною заявою.

"Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час.", - зазначив керівник центробанку.
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 04 жов, 2022 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:Да может и ощад захотят сбагрить с плеч гос-ва. Приват Укргаз тоже могут пойти под раздачу.

Тут підходить одна рубрика Чекалкіна :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:53

  asti написав:А реально, может эта отставка на курсе отразится?


не сама отставка, а политика нового начальника НБУ

тем более Шевченко могут оставить в ранг ио

у нас начальники портов по полгода были ио после своей отставки
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:54

  asti написав:А реально, может эта отставка на курсе отразится?


курс уже пошел в гору...завтра вообще будет весело
тут некоторые писали о стабильности и укреплении гривны
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:58

  Raymond написав:
  asti написав:А реально, может эта отставка на курсе отразится?


курс уже пошел в гору...завтра вообще будет весело
тут некоторые писали о стабильности и укреплении гривны

Це добре, що гривня в обмінках зявиться
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:дядя , ты дурак?(с)

ніхто не буде робити цього під час війни
Нет сынок, дурак ТЫ))) Под час кризисов и происходит раздел и продажа за 1грн. Когда в стране всё в норме, то экономика и банки работают как Швейц. часы.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:04

  Игорь Алексеевич написав:
  prodigy написав:дядя , ты дурак?(с)

ніхто не буде робити цього під час війни
Нет сынок, дурак ТЫ))) Под час кризисов и происходит раздел и продажа за 1грн. Когда в стране всё в норме, то экономика и банки работают как Швейц. часы.



так ты младше меня, Сынок

государство, по твоему, выкинет свои активы на ветер (продажа за бесценок)

Укргазбанк 4 года продать не могут
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Интересно, после запрета п2п переводов, откуда будет браться доллар в обменниках?
Andrey2512
 
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