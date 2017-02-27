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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:47
Alex2007 написав:
Вчера хотел сдать немного. Пошел в ближайший ощад - "программа зависла", пошел в 2 райфайзена, в одном "нету гривни", в другом простоял огромную очередь, а за несколько человек до меня поменяли курс на 1 грн вниз.
И нахрен те банки, когда у них то гривни нет, то долларов у них нет.
Только потеря времени. И денег (пожалел, называется, -10 копеек курса изначально валютчику, а получил -60 копеек по всему итогу). Больше в таких случаях ни ногой в банки и другим посоветую тоже самое.
Проще у валютчиков - написал/позвонил, полчаса-час времени в запасе и всё. И ни в каком случае не вестись на заманчивые вывески "тормозящих" банков.
в 2021році було навпаки
рекомендую декілька ПОВів на Великій Арнаутськії, а якщо на Таїрово-то біля Панорами (площа Незалежності), біля Ломбарду
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prodigy
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:50
asti написав:
Ага, вас послушать, один Аккорд только и останется!
Аккорд не национ. А эти гос-ые. как раз ВР и будет принимать решение. Как раз самое время избавится от них.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:51
Игорь Алексеевич написав: Andrey2512 написав:
Альфу будут деребанить?
Да может и ощад захотят сбагрить с плеч гос-ва. Приват Укргаз тоже могут пойти под раздачу.
дядя , ты дурак?(с)
ніхто не буде робити цього під час війни
Голова Національного банку Кирило Шевченко подає у відставку за станом здоров'я.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Через причини, пов'язані зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України", - зазначив він.
Шевченко додав, що він уже звернувся до президента України з відповідною заявою.
"Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час.", - зазначив керівник центробанку.
Востаннє редагувалось prodigy
в Вів 04 жов, 2022 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:53
Игорь Алексеевич написав:Да может и ощад захотят сбагрить с плеч гос-ва. Приват Укргаз тоже могут пойти под раздачу.
Тут підходить одна рубрика Чекалкіна
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Zochan
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:53
asti написав:
А реально, может эта отставка на курсе отразится?
не сама отставка, а политика нового начальника НБУ
тем более Шевченко могут оставить в ранг ио
у нас начальники портов по полгода были ио после своей отставки
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:54
asti написав:
А реально, может эта отставка на курсе отразится?
курс уже пошел в гору...завтра вообще будет весело
тут некоторые писали о стабильности и укреплении гривны
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Raymond
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:58
Raymond написав: asti написав:
А реально, может эта отставка на курсе отразится?
курс уже пошел в гору...завтра вообще будет весело
тут некоторые писали о стабильности и укреплении гривны
Це добре, що гривня в обмінках зявиться
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Investor_K
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:59
prodigy написав:
дядя , ты дурак?(с)
ніхто не буде робити цього під час війни
Нет сынок, дурак ТЫ))) Под час кризисов и происходит раздел и продажа за 1грн. Когда в стране всё в норме, то экономика и банки работают как Швейц. часы.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 04 жов, 2022 20:04
Игорь Алексеевич написав:
Нет сынок
prodigy написав:
дядя , ты дурак?(с)
ніхто не буде робити цього під час війни
, дурак ТЫ))) Под час кризисов и происходит раздел и продажа за 1грн. Когда в стране всё в норме, то экономика и банки работают как Швейц. часы.
так ты младше меня, Сынок
государство, по твоему, выкинет свои активы на ветер (продажа за бесценок)
Укргазбанк 4 года продать не могут
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Додано: Вів 04 жов, 2022 20:07
Интересно, после запрета п2п переводов, откуда будет браться доллар в обменниках?
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Andrey2512
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