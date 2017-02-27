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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10010100111001210013>
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:Укргазбанк 4 года продать не могут
Продать всегда всё можно, просто нужно для этого подходящее время. При стабильном эконом. состоянии в стране, то продать всегда проблема, т.к. много смотрящих. А когда кризис, то всегда можно. Вспомним мет камбинат при Юле и Ющенко. Быстро национал. и быстро продали. кризис в стране, в парламенте большинство.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 04 жов, 2022 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:12

  Andrey2512 написав:Интересно, после запрета п2п переводов, откуда будет браться доллар в обменниках?

Не знаю где ее взял приват, но сегодня он наливал по 2,3,4 тыс всем по 40.30. Я вообще не понял ничего)
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:33

  Игорь Алексеевич написав:
  prodigy написав:Укргазбанк 4 года продать не могут
Продать всегда всё можно, просто нужно для этого подходящее время. При стабильном эконом. состоянии в стране, то продать всегда проблема, т.к. много смотрящих. А когда кризис, то всегда можно. Вспомним мет камбинат при Юле и Ющенко. Быстро национал. и быстро продали. кризис в стране, в парламенте большинство.

Дійсно. Можна подумати в будь-які часи ті, хто не гидував заробити, гидують цим тепер, навіть не на таких відверто цинічних речах щодо людей зараз роблять гроші.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Бегущий банкир пишет
"Андрій Борисович дотиснув главу НБУ! Шевченко подав у відставку! Хто буде!? 99% Пиишний Андрій! Що буде? буде вільний курс! Буде трохи вище інфляція! на 5-7 %. ще буде контакт з мінфіном! Пока ера регульованого курсу!"

Я наверное таки завтра остатки на валютное депо закину, как-то уж за гривну боязно мне. Недаром два дня валюта падала - видимо инсайдерам дали возможность закупиться.
Востаннє редагувалось sailed в Вів 04 жов, 2022 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:34

  Raymond написав:
  asti написав:А реально, может эта отставка на курсе отразится?
курс уже пошел в гору...завтра вообще будет весело
тут некоторые писали о стабильности и укреплении гривны
Не уверен что курс пошел вверх из-за этого - новость только к вечеру появилась, а курс развернулся после 14:00. Это отскок, новость только завтра отыгрывать начнут, но не думаю, что это будет весомее чем успехи ЗСУ...//))
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Kravec_5 написав:Не знаю где ее взял приват, но сегодня он наливал по 2,3,4 тыс всем по 40.30. Я вообще не понял ничего)


Продавал наличку людям без заказа? Ого...
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 21:11

А я Вас попереджував про 45 на продажі до нового року.
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 07:44

  osafly написав:
  asti написав:А реально, может эта отставка на курсе отразится?


Так она уже отразилась...Днем продажа была 40.5,под вечер уже 41.3. Завтра-послезавтра будем посмотреть.Маразматика деда-куйла,пропускающего прием таблеток,рынок уже вообще всерьез не воспринимает с его маразмом,а тут реакция на новость есть....Хотя,что с того,ну что валютному рынку с того,что сменят главу Нацбанка?? Ну поменяют одно г.. на другое.Переставят кровати в бордели,а проститутки как были старые,так и останутся и что с того???


Ну все же аксакалы на ветке понимают, что валютчикам в штиль не заработать. А сейчас такой повод жирный прилетел.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 08:28

  blackheadsacne написав:А я Вас попереджував про 45 на продажі до нового року.
ага я вчера по 41 не смог сдать...
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 08:30

  striped написав:
  osafly написав:
  asti написав:А реально, может эта отставка на курсе отразится?
Так она уже отразилась...Днем продажа была 40.5,под вечер уже 41.3. Завтра-послезавтра будем посмотреть.
Ну все же аксакалы на ветке понимают, что валютчикам в штиль не заработать. А сейчас такой повод жирный прилетел.
Пока что паники не видать, снижаемся...
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