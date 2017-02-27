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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10010100111001210013
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 08:39

хто має затвердити відхід Шевченка?
он в терорашці для прикладу набібуліна вже 3і раз слізно проситься на пенсію але їй кажуть - пахать!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 08:39

  asti написав:
  blackheadsacne написав:А я Вас попереджував про 45 на продажі до нового року.
ага я вчера по 41 не смог сдать...

Здати і купити це різні речі. І до нового року ще є час.
blackheadsacne
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