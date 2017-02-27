хто має затвердити відхід Шевченка?
он в терорашці для прикладу набібуліна вже 3і раз слізно проситься на пенсію але їй кажуть - пахать!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 жов, 2022 08:39
хто має затвердити відхід Шевченка?
он в терорашці для прикладу набібуліна вже 3і раз слізно проситься на пенсію але їй кажуть - пахать!
Додано: Сер 05 жов, 2022 08:39
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