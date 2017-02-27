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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 жов, 2022 08:39
хто має затвердити відхід Шевченка?
он в терорашці для прикладу набібуліна вже 3і раз слізно проситься на пенсію але їй кажуть - пахать!
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greenozon
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Додано: Сер 05 жов, 2022 08:39
asti написав: blackheadsacne написав:
А я Вас попереджував про 45 на продажі до нового року.
ага я вчера по 41 не смог сдать...
Здати і купити це різні речі. І до нового року ще є час.
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blackheadsacne
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:28
До речі, вже заборонили переводити на револют, навіть ті крихти що були.
Згідно Постанови НБУ 211 від 29.09.2022 заборонено перекази з гривневих карток за кордон.
Цікаво, що можна робити з тими папірцями?
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:35
asti написав:ага я вчера по 41 не смог сдать...
І по скільки здали?
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Zochan
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:39
Zochan написав:
asti написав:ага я вчера по 41 не смог сдать...
І по скільки здали?
Ні по скільки))
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asti
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:41
Запорожье
40,90/41,30
39,80/40,80
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edvardd
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:55
40,50/41,00
39,00/39,80
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prodigy
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:58
Кандидатуру Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України буде внесено на розгляд Верховної Ради.
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.
"Новим головою НБУ стане Андрій Пишний. Його кандидатуру внесуть одразу після голосування відставки пана Шевченка (Кирило Шевченко - УНІАН) найближчим часом", - написав Железняк.
Він вважає, що призначення відбудеться на цьому тижні, у день голосування за проект державного бюджету на 2023 рік у першому читанні.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:11
Розбір | Нацбанк без голови. Чому пішов Кирило Шевченко і хто його замінитьhttps://finance.liga.net/ua/all/article ... go-zamenit
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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:48
Ромасик написав: Slon_Nosov написав:
quote="5488397:Amat"
quote="5488396:Олежан"]
quote="5488392:Amat"]Опыть затянул..
Все ждал, что до 40,7 откатится.
Дождался. Еще на 20т грн похудел за день.
это же очевидно что будет только рост
Да, но... я хотел словить очередное дно
+1 думал катнут обратно к 41, но вчера уже купил по 42,7... жадность...
зы правда до вчера, удавалось в кассе ощада доллары по 40 грн дергать...
Вот вечер интересных историй от практиков
Успел таки по 42,7 откупиться
Есть такое.
Я с тех пор еще чуть-чуть по 40,3 откупился
Сегодня вот надеюсь еще штучку купить по 30,9
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