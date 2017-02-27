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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10011100121001310014>
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 08:39

хто має затвердити відхід Шевченка?
он в терорашці для прикладу набібуліна вже 3і раз слізно проситься на пенсію але їй кажуть - пахать!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 08:39

  asti написав:
  blackheadsacne написав:А я Вас попереджував про 45 на продажі до нового року.
ага я вчера по 41 не смог сдать...

Здати і купити це різні речі. І до нового року ще є час.
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 09:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

До речі, вже заборонили переводити на револют, навіть ті крихти що були.
Згідно Постанови НБУ 211 від 29.09.2022 заборонено перекази з гривневих карток за кордон.

Цікаво, що можна робити з тими папірцями?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 09:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:ага я вчера по 41 не смог сдать...

І по скільки здали?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 09:39

  Zochan написав:
asti написав:ага я вчера по 41 не смог сдать...
І по скільки здали?
Ні по скільки))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 09:41

Запорожье
40,90/41,30
39,80/40,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 09:55

40,50/41,00
39,00/39,80
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 09:58

Кандидатуру Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України буде внесено на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

"Новим головою НБУ стане Андрій Пишний. Його кандидатуру внесуть одразу після голосування відставки пана Шевченка (Кирило Шевченко - УНІАН) найближчим часом", - написав Железняк.

Він вважає, що призначення відбудеться на цьому тижні, у день голосування за проект державного бюджету на 2023 рік у першому читанні.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Розбір | Нацбанк без голови. Чому пішов Кирило Шевченко і хто його замінить
https://finance.liga.net/ua/all/article ... go-zamenit
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:48

  Ромасик написав:
  Slon_Nosov написав:quote="5488397:Amat"
quote="5488396:Олежан"]
quote="5488392:Amat"]Опыть затянул..
Все ждал, что до 40,7 откатится.
Дождался. Еще на 20т грн похудел за день.

это же очевидно что будет только рост

Да, но... я хотел словить очередное дно :lol:

+1 думал катнут обратно к 41, но вчера уже купил по 42,7... жадность...

зы правда до вчера, удавалось в кассе ощада доллары по 40 грн дергать...

Вот вечер интересных историй от практиков :lol:
Успел таки по 42,7 откупиться



Есть такое.
Я с тех пор еще чуть-чуть по 40,3 откупился :lol:

Сегодня вот надеюсь еще штучку купить по 30,9 :wink:
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