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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10011100121001310014
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:00

  Amat написав:Я с тех пор еще чуть-чуть по 40,3 откупился :lol:

Сегодня вот надеюсь еще штучку купить по 30,9 :wink:

А де наливають по 30.9?
Ви ж хвалилися, що взяли по 40.90.
А зараз забули)))

По курсу, відскок слабенький вийшов, рухаємось у бік 40.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:25

  edvardd написав:Запорожье
40,90/41,30
39,80/40,80

40,70/41,00
39,60/40,35
уезжаю на дачу, под линию, гривну не роняйте...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Львов. Евро продают по 40.10. Как только нырнет под 40, думаю надо сразу прикупить. В долгий укрепляж не верю.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Приват фиолетовые отдает по 40.7
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

периодически слышу здесь про некие оптовые цены в обменках.
может кто-то подскажет, как это работает?
нужно просто позвонить и узнать в обменке какой на сейчас оптовый курс, так?
от каких сумм начинается опт? 1/2/5/10/... тыс $?
т.е. можно получить более выгодный курс, если покупать/сдавать оптом?
я правильно понимаю?
заранее спасибо!
deniska
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  deniska написав:периодически слышу

телеграм канал obmen_kyiv
deepfree
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:38

  deepfree написав:
  deniska написав:периодически слышу

телеграм канал obmen_kyiv

а во Львове есть такое?
я во Львове физически.
...
P.S. а все, нашел такой же во Львове. Lviv_garant_exchange
deniska
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:57

З ранку, певно, під впливом припущень про можливе згортання програми конвертаційних депозитів, зацікавлені піднатиснули, зливаючи $. А з 12 год пішли зарплати, які переломили ранкову тенденцію. Як думаєте щодо чинників і перспектив тижня?
Visky
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