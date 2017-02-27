А де наливають по 30.9?
Ви ж хвалилися, що взяли по 40.90.
А зараз забули)))
По курсу, відскок слабенький вийшов, рухаємось у бік 40.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 жов, 2022 11:00
Додано: Сер 05 жов, 2022 11:25
Додано: Сер 05 жов, 2022 11:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Львов. Евро продают по 40.10. Как только нырнет под 40, думаю надо сразу прикупить. В долгий укрепляж не верю.
Додано: Сер 05 жов, 2022 11:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Приват фиолетовые отдает по 40.7
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
периодически слышу здесь про некие оптовые цены в обменках.
может кто-то подскажет, как это работает?
нужно просто позвонить и узнать в обменке какой на сейчас оптовый курс, так?
от каких сумм начинается опт? 1/2/5/10/... тыс $?
т.е. можно получить более выгодный курс, если покупать/сдавать оптом?
я правильно понимаю?
заранее спасибо!
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:38
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:57
З ранку, певно, під впливом припущень про можливе згортання програми конвертаційних депозитів, зацікавлені піднатиснули, зливаючи $. А з 12 год пішли зарплати, які переломили ранкову тенденцію. Як думаєте щодо чинників і перспектив тижня?
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:24
В банках на продаж почав з'являтися долар, плюс деяке зниження попиту дало результат, курс рухнув більше ніж на 2 гривні.
Які тут можна давати прогнози, дефіцит бюджета нікуди не дівається, він покривається емісією, ці негативні явища компенсуються зливом валюти з резервів, валюти яку ми отримали від західних партнерів.
Війна теж не зрозуміло коли закінчиться і не факт, що після перемоги буде краще в плані економіки, бо суттєву матеріальну підтримку можуть припинити.
Так що тиждень це ніщо, треба воювати і виганяти ворога, а курс і рівень життя то не самі найважливіші речі.
Київ найвужче 40.77 на 40.90.
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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