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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10012100131001410015
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:08

  Investor_K написав:
  Visky написав:Як думаєте щодо чинників і перспектив тижня?


Особисто я сподіваюся на ріст
гривні. :wink:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:12

  deniska написав:
  deepfree написав:
  deniska написав:периодически слышу

телеграм канал obmen_kyiv

а во Львове есть такое?
я во Львове физически.
...
P.S. а все, нашел такой же во Львове. Lviv_garant_exchange
http://www.obmen.lviv.ua
На сайті можна вибрати крім Львова ще практично всі обласні центри України
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:27

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.10.2022.........06.10.2022
дата розрахунку.............04.10.2022..........05.10.2022
Євро................................36,1682...............36,2157...+0.13%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9903 (вчера 0.9891).

Индекс доллара DXY в 15-00 111.05 (вчера 111.17)
Доллар вчера продолжал валиться до позднего вечера и почти достиг отметки 110. После этого стал восстанавливаться и отыграл почти все падение, произошедшее после 15-00.

Из всех новостей, которые сыпятся на нас последнее время, наибольшее влияние на наличный курс оказала эта: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5493342#p5493342
Цього разу обсяг усіх заявок банків як на готівкові євро, так і на готівкові долари США був нижчим за запропонований Національним банком обсяг до обміну.

Насыщение рынка наличкой естественным образом приводит к сближению наличного курса с безналичным. Процесс, как все остальные в экономике, далеко не мгновенный и подвержен множеству остальных факторов.
По поводу смены главы НБУ начнем переживать, когда увидим реальные дела. Практика показывает, что мы часто ждем от нового руководителя чего-то кардинально нового, а он, войдя в курс дела, предпочитает резко не ломать то, что уже работает. Как говорят людоеды, пожуем - увидим.
В конце концов, подозревать подковерную борьбу мы можем, но и версия о здоровье, увы, не выглядит фантастической. Все мы живые люди.
Сибарит
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