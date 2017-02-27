гривні.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 жов, 2022 14:08
Додано: Сер 05 жов, 2022 14:12
На сайті можна вибрати крім Львова ще практично всі обласні центри України
Додано: Сер 05 жов, 2022 14:27
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.10.2022.........06.10.2022
дата розрахунку.............04.10.2022..........05.10.2022
Євро................................36,1682...............36,2157...+0.13%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9903 (вчера 0.9891).
Индекс доллара DXY в 15-00 111.05 (вчера 111.17)
Доллар вчера продолжал валиться до позднего вечера и почти достиг отметки 110. После этого стал восстанавливаться и отыграл почти все падение, произошедшее после 15-00.
Из всех новостей, которые сыпятся на нас последнее время, наибольшее влияние на наличный курс оказала эта: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5493342#p5493342
Насыщение рынка наличкой естественным образом приводит к сближению наличного курса с безналичным. Процесс, как все остальные в экономике, далеко не мгновенный и подвержен множеству остальных факторов.
По поводу смены главы НБУ начнем переживать, когда увидим реальные дела. Практика показывает, что мы часто ждем от нового руководителя чего-то кардинально нового, а он, войдя в курс дела, предпочитает резко не ломать то, что уже работает. Как говорят людоеды, пожуем - увидим.
В конце концов, подозревать подковерную борьбу мы можем, но и версия о здоровье, увы, не выглядит фантастической. Все мы живые люди.
Додано: Сер 05 жов, 2022 16:24
Додано: Сер 05 жов, 2022 16:26
Додано: Сер 05 жов, 2022 16:48
mcduck Да можно было с самого утра за нал до 1000 за 40,3, потом, 40,7, а потом стал 40,5
Додано: Сер 05 жов, 2022 17:28
Это не для таких профанов как мы с вами...настоящий профи и на таких графиках увидит инфу между строк...с помощью открытой чакры
Додано: Сер 05 жов, 2022 18:49
НБУ передає великий привіт клубу 50/100К!)))
Ну що жжжжжж....
Все йде до того, щоб вже починаючи з кінця цього місяця - деполюди НЕ забирали долярчики зі своїх конвертаційних депо
Так, як курс, щоб "здати" - може бути спокійно нижче 38!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©👍👍👍
Додано: Сер 05 жов, 2022 18:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Успіх(Долярчик), вже заспокоївся
Додано: Сер 05 жов, 2022 19:02
А с помощью телекинеза,магии и шаманского бубна с танцами,можно еще и не такое увидеть
Как говорил великий гуру- «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
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