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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10013100141001510016
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:03

  Успіх написав:Все йде до того, щоб вже починаючи з кінця цього місяця - деполюди НЕ забирали долярчики зі своїх конвертаційних депо ;)
Так, як курс, щоб "здати" - може бути спокійно нижче 38! ;)

А что, забирают исключительно для того, чтобы сдать тут в обменку? Я вот закинулся потому, что мне мебельщики сказали, что гривны нынче не деньги, наличные доллары давай. Думаю, такое не только у них и не только в отношении меня.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Все йде до того, щоб вже починаючи з кінця цього місяця - деполюди НЕ забирали долярчики зі своїх конвертаційних депо


Ничего, скоро мои депо закончатся ) буду забирать доллары)

А вы оформили?
Andrey2512
 
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