А что, забирают исключительно для того, чтобы сдать тут в обменку? Я вот закинулся потому, что мне мебельщики сказали, что гривны нынче не деньги, наличные доллары давай. Думаю, такое не только у них и не только в отношении меня.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 жов, 2022 19:03
А что, забирают исключительно для того, чтобы сдать тут в обменку? Я вот закинулся потому, что мне мебельщики сказали, что гривны нынче не деньги, наличные доллары давай. Думаю, такое не только у них и не только в отношении меня.
Додано: Сер 05 жов, 2022 19:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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