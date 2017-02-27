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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 жов, 2022 19:03
Успіх написав:
Все йде до того, щоб вже починаючи з кінця цього місяця - деполюди НЕ забирали долярчики зі своїх конвертаційних депо
Так, як курс, щоб "здати" - може бути спокійно нижче 38!
А что, забирают исключительно для того, чтобы сдать тут в обменку? Я вот закинулся потому, что мне мебельщики сказали, что гривны нынче не деньги, наличные доллары давай. Думаю, такое не только у них и не только в отношении меня.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 19:24
Успіх написав:
Все йде до того, щоб вже починаючи з кінця цього місяця - деполюди НЕ забирали долярчики зі своїх конвертаційних депо
Ничего, скоро мои депо закончатся ) буду забирать доллары)
А вы оформили?
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Andrey2512
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Додано: Сер 05 жов, 2022 20:15
Zochan написав:
Успіх(Долярчик), вже заспокоївся
Заспокоюсь, коли ми переможемо!!!
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Додано: Сер 05 жов, 2022 20:17
Zochan написав: Успіх написав:
Ну що жжжжжж....
Все йде до того, щоб вже починаючи з кінця цього місяця - деполюди НЕ забирали долярчики зі своїх конвертаційних депо
Так, як курс, щоб "здати" - може бути спокійно нижче 38!
Успіх(Долярчик), вже заспокоївся
Херсон звільнить, то буде 31.
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ScaryBee
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Додано: Сер 05 жов, 2022 20:38
Andrey2512 написав: Успіх написав:
Все йде до того, щоб вже починаючи з кінця цього місяця - деполюди НЕ забирали долярчики зі своїх конвертаційних депо
Ничего, скоро мои депо закончатся ) буду забирать доллары)
А вы оформили?
Так))
І на себе, і на дружину))
Чекаю тепер знову зарплату і премію, щоб продовжити "валютно-конвертаційну традицію"
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Додано: Сер 05 жов, 2022 20:40
ScaryBee написав:
Херсон звільнить, то буде 31.
Ну, особисто я, то швидше Снігурівку можу звільнити
(що північніше Херсону)
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Додано: Сер 05 жов, 2022 20:51
ScaryBee написав: Zochan написав: Успіх написав:
Ну що жжжжжж....
Все йде до того, щоб вже починаючи з кінця цього місяця - деполюди НЕ забирали долярчики зі своїх конвертаційних депо
Так, як курс, щоб "здати" - може бути спокійно нижче 38!
Успіх(Долярчик), вже заспокоївся
Херсон звільнить, то буде 31.
40.31 так, буде
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75stasstas75
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Додано: Чет 06 жов, 2022 00:39
Успіх написав: ScaryBee написав:
Херсон звільнить, то буде 31.
Ну, особисто я, то швидше Снігурівку можу звільнити
(що північніше Херсону)
За неофіційною інфою (проговорилися ранком на радіо НВ), її вже наче звільнено
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Додано: Чет 06 жов, 2022 01:04
Visky написав: Успіх написав: ScaryBee написав:
Херсон звільнить, то буде 31.
Ну, особисто я, то швидше Снігурівку можу звільнити
(що північніше Херсону)
За неофіційною інфою (проговорилися ранком на радіо НВ), її вже наче звільнено
Если Доллярчика в наградном листе нет, значит еще не освободили. Ждем.
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antey1969
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