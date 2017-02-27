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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 жов, 2022 05:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сьонодні бакс має піти вверх. Бо мені ьак тимчасово треба
Додано: Чет 06 жов, 2022 06:00
Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити
Додано: Чет 06 жов, 2022 06:40
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
За НЕ офіційною, то... то подейкують)) що зі Снігурівки уіпав офіцерський склад педерації, але війська там залишились.
Але, враження таке, що загалом - ворог відступає👍 просто десь швидше, а десь - дуже повільно...
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