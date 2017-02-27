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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10014100151001610017
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 05:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сьонодні бакс має піти вверх. Бо мені ьак тимчасово треба
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 06:00

Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити :?
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 06:40

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Visky написав:
  Успіх написав:
  ScaryBee написав:Херсон звільнить, то буде 31.

Ну, особисто я, то швидше Снігурівку можу звільнити ;) (що північніше Херсону)
За неофіційною інфою (проговорилися ранком на радіо НВ), її вже наче звільнено

За НЕ офіційною, то... то подейкують)) що зі Снігурівки уіпав офіцерський склад педерації, але війська там залишились.
Але, враження таке, що загалом - ворог відступає👍 просто десь швидше, а десь - дуже повільно...
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