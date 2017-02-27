Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 жов, 2022 06:00
Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити
Додано: Чет 06 жов, 2022 08:45
це був для одноразовий заробіток
пролонгувати під 0.05% не має сенсу,
знімай і купий сало на зиму поки воно ще 250грн, а буде 350 до НР
от тобі і навар з сала,та і решта продуктів буде дорожчати
до НР мінімум +10/15% додадуть
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 06 жов, 2022 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 жов, 2022 09:17
Безробіття, зубожіння, втрати, але не всім, від мера невеличкого, але рідного мені міста зібрали гуманітарну допомогу на Миколаїв.
Повернувшись з відрядження радник мера був у відчаї, казав дуже багато жахливих речей, які не говорять в змі, багато жінок з дітьми на руках втратили доходи, домівки, рідних, перебувають у справжній апатії і прострації, не знаючи як жити далі і чим годувати дітей.Люди готові працювати бувально за їжу.
Але таке життя, комусь зараз мед і "проблеми" з курсом.
По курсу. Сподіваюсь на стабілізацію на рівні 41.
Додано: Чет 06 жов, 2022 09:33
Тож доведеться вийти і знову увійти вже з ним. Причина ж вагома: запізнився, бо писав нам на форум повідомлення при штурмі
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