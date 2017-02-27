RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10014100151001610017
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 06:00

Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити :?
kwon
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 20.03.13
Подякував: 81 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 08:45

  Успіх написав:Ну що жжжжжж....
Все йде до того, щоб вже починаючи з кінця цього місяця - деполюди НЕ забирали долярчики зі своїх конвертаційних депо ;)
Так, як курс, щоб "здати" - може бути спокійно нижче 38! ;)

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©👍👍👍 :D


це був для одноразовий заробіток

пролонгувати під 0.05% не має сенсу,
знімай і купий сало на зиму поки воно ще 250грн, а буде 350 до НР
от тобі і навар з сала,та і решта продуктів буде дорожчати
до НР мінімум +10/15% додадуть
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 06 жов, 2022 09:47, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 8508
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3056 раз.
Подякували: 3054 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 08:50

  prodigy написав:40,50/41,00
39,00/39,80



40,70/41,10
39,10/39,90
prodigy
 
Повідомлень: 8508
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3056 раз.
Подякували: 3054 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 08:59

40.50-41.50
39.20-40.00
Мукачево. Тишина
blackheadsacne
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 29.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:17

  kwon написав:Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити :?

Безробіття, зубожіння, втрати, але не всім, від мера невеличкого, але рідного мені міста зібрали гуманітарну допомогу на Миколаїв.
Повернувшись з відрядження радник мера був у відчаї, казав дуже багато жахливих речей, які не говорять в змі, багато жінок з дітьми на руках втратили доходи, домівки, рідних, перебувають у справжній апатії і прострації, не знаючи як жити далі і чим годувати дітей.Люди готові працювати бувально за їжу.
Але таке життя, комусь зараз мед і "проблеми" з курсом.

По курсу. Сподіваюсь на стабілізацію на рівні 41.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12435
З нами з: 30.12.09
Подякував: 563 раз.
Подякували: 3465 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:33

  antey1969 написав:
  Visky написав:
  Успіх написав:Ну, особисто я, то швидше Снігурівку можу звільнити ;) (що північніше Херсону)
За неофіційною інфою (проговорилися ранком на радіо НВ), її вже наче звільнено

Если Доллярчика в наградном листе нет, значит еще не освободили. Ждем.

Тож доведеться вийти і знову увійти вже з ним. Причина ж вагома: запізнився, бо писав нам на форум повідомлення при штурмі
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 940
З нами з: 27.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10014100151001610017
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dimmon, Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3131, 3132, 3133
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31324 35076066
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 жов, 2022 09:01
SAndriy1
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22860804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12545324
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (945)
06.10.2022 10:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.