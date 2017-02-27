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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 жов, 2022 06:00
Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити
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kwon
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Додано: Чет 06 жов, 2022 08:45
Успіх написав:
Ну що жжжжжж....
Все йде до того, щоб вже починаючи з кінця цього місяця - деполюди НЕ забирали долярчики зі своїх конвертаційних депо
Так, як курс, щоб "здати" - може бути спокійно нижче 38!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©👍👍👍
це був для одноразовий заробіток
пролонгувати під 0.05% не має сенсу,
знімай і купий сало на зиму поки воно ще 250грн, а буде 350 до НР
от тобі і навар з сала,та і решта продуктів буде дорожчати
до НР мінімум +10/15% додадуть
Востаннє редагувалось prodigy
в Чет 06 жов, 2022 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 08:50
prodigy написав:
40,50/41,00
39,00/39,80
40,70/41,10
39,10/39,90
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Додано: Чет 06 жов, 2022 08:59
40.50-41.50
39.20-40.00
Мукачево. Тишина
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:17
kwon написав:Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити
Безробіття, зубожіння, втрати, але не всім, від мера невеличкого, але рідного мені міста зібрали гуманітарну допомогу на Миколаїв.
Повернувшись з відрядження радник мера був у відчаї, казав дуже багато жахливих речей, які не говорять в змі, багато жінок з дітьми на руках втратили доходи, домівки, рідних, перебувають у справжній апатії і прострації, не знаючи як жити далі і чим годувати дітей.Люди готові працювати бувально за їжу.
Але таке життя, комусь зараз мед і "проблеми" з курсом.
По курсу. Сподіваюсь на стабілізацію на рівні 41.
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somilitark
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:33
antey1969 написав: Visky написав: Успіх написав:
Ну, особисто я, то швидше Снігурівку можу звільнити
(що північніше Херсону)
За неофіційною інфою (проговорилися ранком на радіо НВ), її вже наче звільнено
Если Доллярчика в наградном листе нет, значит еще не освободили. Ждем.
Тож доведеться вийти і знову увійти вже з ним. Причина ж вагома: запізнився, бо писав нам на форум повідомлення при штурмі
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Visky
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Додано: Чет 06 жов, 2022 10:12
kwon написав:Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити
Это как? Задаток за доставку со склада в ЕС дали, а чтоб выплатить остаток, надо сдать по 43, иначе суммы не будет? Что за авто?
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барабашов
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Додано: Чет 06 жов, 2022 10:33
барабашов написав: kwon написав:Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити
Это как? Задаток за доставку со склада в ЕС дали, а чтоб выплатить остаток, надо сдать по 43, иначе суммы не будет? Что за авто?
Майже так. Авто уже в салоні, але в іншому місті, зробив бронь 5 т грн до 20 числа, на крайняк відмовлюсь, а що робити..?
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kwon
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Додано: Чет 06 жов, 2022 10:47
somilitark написав:
\\\
Але таке життя, комусь зараз мед і "проблеми" з курсом.
По курсу. Сподіваюсь на стабілізацію на рівні 41.
Вот же диво дивное: на "валютной" ветке, да еще и в теме "Валютний ринок" люди имеют наглость обсуждать КУРС!?!
Зубожиння, кмк. лучше в Эконом-ветке обсуждать. Разрушенную недвигу -- в недвижной...
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:04
40.60-41.70
39.40-40.20
Мукачево. Подростаємо.
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blackheadsacne
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