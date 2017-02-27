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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10015100161001710018
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:11

kwon кому війна а хтось автівки з салону купляє і ще плачеться що курс йому не такий. Не нарід а населення.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:14

НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ та антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.

За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:22

  Xenon написав:
НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ та антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.

За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.

Та да, это типа просто совпало.
Это не он хлопнул дверью, а мы его разоблачили.)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:41

  moveton написав:А что, забирают исключительно для того, чтобы сдать тут в обменку? Я вот закинулся потому, что мне мебельщики сказали, что гривны нынче не деньги, наличные доллары давай. Думаю, такое не только у них и не только в отношении меня.

Думаю, вам потрібні нові мебельники :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:41

У НБУ не бачать передумов для перегляду облікової ставки

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що відповідно до липневого прогнозу НБУ облікова ставка на рівні 25% зберігатиметься до січня – березня 2024 року.
«І тільки після цього почнеться її поступове зниження. Це є прогноз і він може переглядатися в залежності від зміни умов», – додав він.
«Ми маємо розуміти, що облікова ставка, яка формує монетарні умови, це один із інструментів підтримки курсової стабільності. В умовах, коли ми маємо суттєвий тиск на валютному ринку, коли міжнародні резерви знаходяться на адекватному рівні, не є захмарними для щоб покладатись лише на інстумент валютних інтервенцій, враховуючи всі ці умови мені важко пояснити, які мають бути аргументи на користь зниження облікової ставки», – сказав Ніколайчук.
Заступник голови НБУ зауважив, що регулятор розуміє, що в поточних умовах ставка призводить високої вартості кредитних ресурсів для бізнесу.
«Якщо дивитись в номіналі, то 25% облікова ставка, 20% ставка на кредити для бізнесу виглядає дуже високими, але, якщо ми це зважимо на показники інфляції, будемо дивитися на ставки в реальному вимірі, то вони точно не виглядають захмарними», – пояснив він.
Водночас директорка аналітичного департаменту інвесткомпанії Dragon Capital Олена Білан заявила, що компанія не очікує зниження облікової ставки у 2022 році і у наступному теж.
jump
 
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