|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 жов, 2022 11:11
kwon кому війна а хтось автівки з салону купляє і ще плачеться що курс йому не такий. Не нарід а населення.
-
amtrans
-
-
- Повідомлень: 712
- З нами з: 20.10.08
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 жов, 2022 11:14
НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ та антикорупційної прокуратури.
За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.
За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4021
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 жов, 2022 11:22
Xenon написав:
НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ та антикорупційної прокуратури.
За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.
За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.
Та да, это типа просто совпало.
Это не он хлопнул дверью, а мы его разоблачили.)))
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11491
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1563 раз.
- Подякували: 3431 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Чет 06 жов, 2022 11:41
moveton написав:
А что, забирают исключительно для того, чтобы сдать тут в обменку? Я вот закинулся потому, что мне мебельщики сказали, что гривны нынче не деньги, наличные доллары давай. Думаю, такое не только у них и не только в отношении меня.
Думаю, вам потрібні нові мебельники
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 06 жов, 2022 11:41
Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що відповідно до липневого прогнозу НБУ облікова ставка на рівні 25% зберігатиметься до січня – березня 2024 року.
«І тільки після цього почнеться її поступове зниження. Це є прогноз і він може переглядатися в залежності від зміни умов», – додав він.
«Ми маємо розуміти, що облікова ставка, яка формує монетарні умови, це один із інструментів підтримки курсової стабільності. В умовах, коли ми маємо суттєвий тиск на валютному ринку, коли міжнародні резерви знаходяться на адекватному рівні, не є захмарними для щоб покладатись лише на інстумент валютних інтервенцій, враховуючи всі ці умови мені важко пояснити, які мають бути аргументи на користь зниження облікової ставки», – сказав Ніколайчук.
Заступник голови НБУ зауважив, що регулятор розуміє, що в поточних умовах ставка призводить високої вартості кредитних ресурсів для бізнесу.
«Якщо дивитись в номіналі, то 25% облікова ставка, 20% ставка на кредити для бізнесу виглядає дуже високими, але, якщо ми це зважимо на показники інфляції, будемо дивитися на ставки в реальному вимірі, то вони точно не виглядають захмарними», – пояснив він.
Водночас директорка аналітичного департаменту інвесткомпанії Dragon Capital Олена Білан заявила, що компанія не очікує зниження облікової ставки у 2022 році і у наступному теж.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3883
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 893 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31327
|35076244
|
|
|7975
|22860847
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|
|1669
|12545359
|
|