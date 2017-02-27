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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1001510016100171001810019>
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 08:59

40.50-41.50
39.20-40.00
Мукачево. Тишина
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:17

  kwon написав:Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити :?

Безробіття, зубожіння, втрати, але не всім, від мера невеличкого, але рідного мені міста зібрали гуманітарну допомогу на Миколаїв.
Повернувшись з відрядження радник мера був у відчаї, казав дуже багато жахливих речей, які не говорять в змі, багато жінок з дітьми на руках втратили доходи, домівки, рідних, перебувають у справжній апатії і прострації, не знаючи як жити далі і чим годувати дітей.Люди готові працювати бувально за їжу.
Але таке життя, комусь зараз мед і "проблеми" з курсом.

По курсу. Сподіваюсь на стабілізацію на рівні 41.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 10:12

  kwon написав:Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити :?

Это как? Задаток за доставку со склада в ЕС дали, а чтоб выплатить остаток, надо сдать по 43, иначе суммы не будет? Что за авто?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 10:33

  барабашов написав:
  kwon написав:Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити :?

Это как? Задаток за доставку со склада в ЕС дали, а чтоб выплатить остаток, надо сдать по 43, иначе суммы не будет? Что за авто?

Майже так. Авто уже в салоні, але в іншому місті, зробив бронь 5 т грн до 20 числа, на крайняк відмовлюсь, а що робити..?
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 10:47

  somilitark написав:\\\
Але таке життя, комусь зараз мед і "проблеми" з курсом.

По курсу. Сподіваюсь на стабілізацію на рівні 41.

Вот же диво дивное: на "валютной" ветке, да еще и в теме "Валютний ринок" люди имеют наглость обсуждать КУРС!?! :lol:
Зубожиння, кмк. лучше в Эконом-ветке обсуждать. Разрушенную недвигу -- в недвижной...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:04

40.60-41.70
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Мукачево. Подростаємо.
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:14

НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ та антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.

За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:22

  Xenon написав:
НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ та антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.

За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.

Та да, это типа просто совпало.
Это не он хлопнул дверью, а мы его разоблачили.)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:41

  moveton написав:А что, забирают исключительно для того, чтобы сдать тут в обменку? Я вот закинулся потому, что мне мебельщики сказали, что гривны нынче не деньги, наличные доллары давай. Думаю, такое не только у них и не только в отношении меня.

Думаю, вам потрібні нові мебельники :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:41

У НБУ не бачать передумов для перегляду облікової ставки

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що відповідно до липневого прогнозу НБУ облікова ставка на рівні 25% зберігатиметься до січня – березня 2024 року.
«І тільки після цього почнеться її поступове зниження. Це є прогноз і він може переглядатися в залежності від зміни умов», – додав він.
«Ми маємо розуміти, що облікова ставка, яка формує монетарні умови, це один із інструментів підтримки курсової стабільності. В умовах, коли ми маємо суттєвий тиск на валютному ринку, коли міжнародні резерви знаходяться на адекватному рівні, не є захмарними для щоб покладатись лише на інстумент валютних інтервенцій, враховуючи всі ці умови мені важко пояснити, які мають бути аргументи на користь зниження облікової ставки», – сказав Ніколайчук.
Заступник голови НБУ зауважив, що регулятор розуміє, що в поточних умовах ставка призводить високої вартості кредитних ресурсів для бізнесу.
«Якщо дивитись в номіналі, то 25% облікова ставка, 20% ставка на кредити для бізнесу виглядає дуже високими, але, якщо ми це зважимо на показники інфляції, будемо дивитися на ставки в реальному вимірі, то вони точно не виглядають захмарними», – пояснив він.
Водночас директорка аналітичного департаменту інвесткомпанії Dragon Capital Олена Білан заявила, що компанія не очікує зниження облікової ставки у 2022 році і у наступному теж.
jump
 
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