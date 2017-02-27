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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 жов, 2022 08:59
40.50-41.50
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Мукачево. Тишина
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:17
kwon написав:Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити
Безробіття, зубожіння, втрати, але не всім, від мера невеличкого, але рідного мені міста зібрали гуманітарну допомогу на Миколаїв.
Повернувшись з відрядження радник мера був у відчаї, казав дуже багато жахливих речей, які не говорять в змі, багато жінок з дітьми на руках втратили доходи, домівки, рідних, перебувають у справжній апатії і прострації, не знаючи як жити далі і чим годувати дітей.Люди готові працювати бувально за їжу.
Але таке життя, комусь зараз мед і "проблеми" з курсом.
По курсу. Сподіваюсь на стабілізацію на рівні 41.
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somilitark
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Додано: Чет 06 жов, 2022 10:12
kwon написав:Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити
Это как? Задаток за доставку со склада в ЕС дали, а чтоб выплатить остаток, надо сдать по 43, иначе суммы не будет? Что за авто?
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барабашов
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Додано: Чет 06 жов, 2022 10:33
барабашов написав: kwon написав:Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити
Это как? Задаток за доставку со склада в ЕС дали, а чтоб выплатить остаток, надо сдать по 43, иначе суммы не будет? Что за авто?
Майже так. Авто уже в салоні, але в іншому місті, зробив бронь 5 т грн до 20 числа, на крайняк відмовлюсь, а що робити..?
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kwon
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Додано: Чет 06 жов, 2022 10:47
somilitark написав:
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Але таке життя, комусь зараз мед і "проблеми" з курсом.
По курсу. Сподіваюсь на стабілізацію на рівні 41.
Вот же диво дивное: на "валютной" ветке, да еще и в теме "Валютний ринок" люди имеют наглость обсуждать КУРС!?!
Зубожиння, кмк. лучше в Эконом-ветке обсуждать. Разрушенную недвигу -- в недвижной...
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:04
40.60-41.70
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Мукачево. Подростаємо.
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blackheadsacne
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:14
НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ та антикорупційної прокуратури.
За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.
За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.
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Xenon
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:22
Xenon написав:
НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ та антикорупційної прокуратури.
За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.
За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.
Та да, это типа просто совпало.
Это не он хлопнул дверью, а мы его разоблачили.)))
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antey1969
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:41
moveton написав:
А что, забирают исключительно для того, чтобы сдать тут в обменку? Я вот закинулся потому, что мне мебельщики сказали, что гривны нынче не деньги, наличные доллары давай. Думаю, такое не только у них и не только в отношении меня.
Думаю, вам потрібні нові мебельники
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:41
Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що відповідно до липневого прогнозу НБУ облікова ставка на рівні 25% зберігатиметься до січня – березня 2024 року.
«І тільки після цього почнеться її поступове зниження. Це є прогноз і він може переглядатися в залежності від зміни умов», – додав він.
«Ми маємо розуміти, що облікова ставка, яка формує монетарні умови, це один із інструментів підтримки курсової стабільності. В умовах, коли ми маємо суттєвий тиск на валютному ринку, коли міжнародні резерви знаходяться на адекватному рівні, не є захмарними для щоб покладатись лише на інстумент валютних інтервенцій, враховуючи всі ці умови мені важко пояснити, які мають бути аргументи на користь зниження облікової ставки», – сказав Ніколайчук.
Заступник голови НБУ зауважив, що регулятор розуміє, що в поточних умовах ставка призводить високої вартості кредитних ресурсів для бізнесу.
«Якщо дивитись в номіналі, то 25% облікова ставка, 20% ставка на кредити для бізнесу виглядає дуже високими, але, якщо ми це зважимо на показники інфляції, будемо дивитися на ставки в реальному вимірі, то вони точно не виглядають захмарними», – пояснив він.
Водночас директорка аналітичного департаменту інвесткомпанії Dragon Capital Олена Білан заявила, що компанія не очікує зниження облікової ставки у 2022 році і у наступному теж.
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