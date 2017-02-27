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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10016100171001810019>
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:50

  Xenon написав:
НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ та антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.

За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.


"Як тепер пояснити, що по телебаченню вже кілька років кричать, що розкраданнями займалася Гонтарєва, а підозру за розкрадання отримав Шевченко?"
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:56

  blackheadsacne написав:40.60-41.70
39.40-40.20
Мукачево. Подростаємо.
Сьогодні пікове число по навантаженню купівлі валлюти за з/п, але ж і депоконвертальникам потрібна ₴. Очікую, що зростання буде незначним і курс скоро стабілізується
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:03

  somilitark написав:
  kwon написав:Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити :?

Безробіття, зубожіння, втрати, але не всім, від мера невеличкого, але рідного мені міста зібрали гуманітарну допомогу на Миколаїв.
Повернувшись з відрядження радник мера був у відчаї, казав дуже багато жахливих речей, які не говорять в змі, багато жінок з дітьми на руках втратили доходи, домівки, рідних, перебувають у справжній апатії і прострації, не знаючи як жити далі і чим годувати дітей.Люди готові працювати бувально за їжу.
Але таке життя, комусь зараз мед і "проблеми" з курсом.

По курсу. Сподіваюсь на стабілізацію на рівні 41.

зачем работать сдесь за еду не имея дома если сейчас открыто окно возможностей для переезда в западные страны---бери детей и гоу не в польшу а в минимум германию или максимум великобританию с канадой.Там если будешь работать не пропадёшь,плюс бесплатные плюшки с едой и помощью.ЗАЧЕМ ТУТ РАБОТАТЬ ЗА ЕДУ.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:05

  kwon написав:
  барабашов написав:
  kwon написав:Investor_K
Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити :?

Это как? Задаток за доставку со склада в ЕС дали, а чтоб выплатить остаток, надо сдать по 43, иначе суммы не будет? Что за авто?

Майже так. Авто уже в салоні, але в іншому місті, зробив бронь 5 т грн до 20 числа, на крайняк відмовлюсь, а що робити..?

а что мешало сдать по 42-43 в день оформления залога.Просто думали что на момент наличия машины сдадите по 45....но курс упал
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:08

  amtrans написав:kwon кому війна а хтось автівки з салону купляє і ще плачеться що курс йому не такий. Не нарід а населення.

в данный момент есть намного хуже люди,просто аморальные уроды(мародёры при власти и другая публика)...так что не надо обзывать людей которые покупают машину в салоне.Что тут такого. С таким успехом можно гнать на тех кто мясо есть а не сухари(вы же коллега я так понимаю решили что все должны ходить пешком и есть сухари)
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:11

  V2 написав:
  Xenon написав:
НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ та антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.

За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.


"Як тепер пояснити, що по телебаченню вже кілька років кричать, що розкраданнями займалася Гонтарєва, а підозру за розкрадання отримав Шевченко?"
https://twitter.com/jozefkneht1?ref_src ... r%5Eauthor

да там в кого не тки - все воры....нормальный честный не может в этой системе пройти по карьерной лестнице.Это исключенор! Как у чиновников так и у силовиков.
Открыть дело не значит посадить.Вся беда в том что ТОПЫ у нас в Украине не седят никогда!!! Поэтому и не страшно колёса крутить-видят пример безнаказоности.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

По данным НАБУ, они не знают, где находится Шевченко, поэтому его подозрение оставили по месту работы в НБУ.

:lol: :lol: :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:16

  konstantin kirovograd написав:а что мешало сдать по 42-43 в день оформления залога.Просто думали что на момент наличия машины сдадите по 45....но курс упал

Не встиг, якщо чесно, оформив після обіду, а на ранок пішов відкат
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:01

  konstantin kirovograd написав:зачем работать сдесь за еду не имея дома если сейчас открыто окно возможностей для переезда в западные страны---бери детей и гоу не в польшу а в минимум германию или максимум великобританию с канадой.Там если будешь работать не пропадёшь,плюс бесплатные плюшки с едой и помощью.ЗАЧЕМ ТУТ РАБОТАТЬ ЗА ЕДУ.

ви своїх вже відправили? Отримують плюшки до їжі?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Евро летит в пропасть. Только что купил по 39.80. Львов.
sailed
 
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