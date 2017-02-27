Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ та антикорупційної прокуратури.
За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.
kwon написав:Investor_K Аналогічна херня) Передплатив автівку з розрахунку 42-43, за 2 тижні треба викупити
Безробіття, зубожіння, втрати, але не всім, від мера невеличкого, але рідного мені міста зібрали гуманітарну допомогу на Миколаїв. Повернувшись з відрядження радник мера був у відчаї, казав дуже багато жахливих речей, які не говорять в змі, багато жінок з дітьми на руках втратили доходи, домівки, рідних, перебувають у справжній апатії і прострації, не знаючи як жити далі і чим годувати дітей.Люди готові працювати бувально за їжу. Але таке життя, комусь зараз мед і "проблеми" з курсом.
По курсу. Сподіваюсь на стабілізацію на рівні 41.
зачем работать сдесь за еду не имея дома если сейчас открыто окно возможностей для переезда в западные страны---бери детей и гоу не в польшу а в минимум германию или максимум великобританию с канадой.Там если будешь работать не пропадёшь,плюс бесплатные плюшки с едой и помощью.ЗАЧЕМ ТУТ РАБОТАТЬ ЗА ЕДУ.
amtrans написав:kwon кому війна а хтось автівки з салону купляє і ще плачеться що курс йому не такий. Не нарід а населення.
в данный момент есть намного хуже люди,просто аморальные уроды(мародёры при власти и другая публика)...так что не надо обзывать людей которые покупают машину в салоне.Что тут такого. С таким успехом можно гнать на тех кто мясо есть а не сухари(вы же коллега я так понимаю решили что все должны ходить пешком и есть сухари)
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк, йдеться в повідомленні НАБУ та антикорупційної прокуратури.
За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.
да там в кого не тки - все воры....нормальный честный не может в этой системе пройти по карьерной лестнице.Это исключенор! Как у чиновников так и у силовиков. Открыть дело не значит посадить.Вся беда в том что ТОПЫ у нас в Украине не седят никогда!!! Поэтому и не страшно колёса крутить-видят пример безнаказоности.
konstantin kirovograd написав:зачем работать сдесь за еду не имея дома если сейчас открыто окно возможностей для переезда в западные страны---бери детей и гоу не в польшу а в минимум германию или максимум великобританию с канадой.Там если будешь работать не пропадёшь,плюс бесплатные плюшки с едой и помощью.ЗАЧЕМ ТУТ РАБОТАТЬ ЗА ЕДУ.