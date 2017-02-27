я бы не сказал, что в пропасть - сейчас 0.99, на прошлой неделе был 0.95))
имхо - я лучше посижу в евро, чем в гривне. Тем более непонятки - будут ли повышать оф. курс 20/10/22 - думаю, что лучше утилизировать гривну до этого времени
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 жов, 2022 13:15
я бы не сказал, что в пропасть - сейчас 0.99, на прошлой неделе был 0.95))
имхо - я лучше посижу в евро, чем в гривне. Тем более непонятки - будут ли повышать оф. курс 20/10/22 - думаю, что лучше утилизировать гривну до этого времени
Додано: Чет 06 жов, 2022 13:30
Тоже исходил из этих соображений, поэтому немного диверсифицировал. Частично на 3х месячных депозитах в долларе, частично нырнул в кеш в евро (ибо разница с НБУ не такая большая чтобы рисковать отдавать на депо) ну и гривна на 2-3 месяца жизни, не больше.
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