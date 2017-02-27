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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10016100171001810019
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:15

  sailed написав:Евро летит в пропасть. Только что купил по 39.80. Львов.


я бы не сказал, что в пропасть - сейчас 0.99, на прошлой неделе был 0.95))
имхо - я лучше посижу в евро, чем в гривне. :) Тем более непонятки - будут ли повышать оф. курс 20/10/22 - думаю, что лучше утилизировать гривну до этого времени
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:30

  greenback1996 написав:
  sailed написав:Евро летит в пропасть. Только что купил по 39.80. Львов.


я бы не сказал, что в пропасть - сейчас 0.99, на прошлой неделе был 0.95))
имхо - я лучше посижу в евро, чем в гривне. :) Тем более непонятки - будут ли повышать оф. курс 20/10/22 - думаю, что лучше утилизировать гривну до этого времени

Тоже исходил из этих соображений, поэтому немного диверсифицировал. Частично на 3х месячных депозитах в долларе, частично нырнул в кеш в евро (ибо разница с НБУ не такая большая чтобы рисковать отдавать на депо) ну и гривна на 2-3 месяца жизни, не больше.
sailed
 
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