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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10017100181001910020>
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:15

  sailed написав:Евро летит в пропасть. Только что купил по 39.80. Львов.


я бы не сказал, что в пропасть - сейчас 0.99, на прошлой неделе был 0.95))
имхо - я лучше посижу в евро, чем в гривне. :) Тем более непонятки - будут ли повышать оф. курс 20/10/22 - думаю, что лучше утилизировать гривну до этого времени
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:30

  greenback1996 написав:
  sailed написав:Евро летит в пропасть. Только что купил по 39.80. Львов.


я бы не сказал, что в пропасть - сейчас 0.99, на прошлой неделе был 0.95))
имхо - я лучше посижу в евро, чем в гривне. :) Тем более непонятки - будут ли повышать оф. курс 20/10/22 - думаю, что лучше утилизировать гривну до этого времени

Тоже исходил из этих соображений, поэтому немного диверсифицировал. Частично на 3х месячных депозитах в долларе, частично нырнул в кеш в евро (ибо разница с НБУ не такая большая чтобы рисковать отдавать на депо) ну и гривна на 2-3 месяца жизни, не больше.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:40

  ScaryBee написав:
  konstantin kirovograd написав:зачем работать сдесь за еду не имея дома если сейчас открыто окно возможностей для переезда в западные страны---бери детей и гоу не в польшу а в минимум германию или максимум великобританию с канадой.Там если будешь работать не пропадёшь,плюс бесплатные плюшки с едой и помощью.ЗАЧЕМ ТУТ РАБОТАТЬ ЗА ЕДУ.

ви своїх вже відправили? Отримують плюшки до їжі?

читайте ВНИМАТЕЛЬНО что я написал и что написал коллега...нет дома,нет работы,нет еды у людей....если есть дом и тут зарабатываешь то ехать нужно за рубеж только если не уверен в безопасности.
При чём тут своих отправил.А 7 миллионов дураки что ли что сейчас за границей.Одни реальные беженцы а многим это шанс заработать в германии,британии или канаде.Раньше не было так легко попасть в ту же германию и британию.Легально практически невозможно.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:45

Запорожье
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:59

Голові Національного банку України Кирилу Шевченку повідомлено про підозру.

Про це в Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Згідно з повідомленням, факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування чинного голови Нацбанку на посаді, а відносяться до періоду його роботи в АБ "Укргазбанк".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили протиправну діяльність посадових осіб Державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використовували її для розкрадання грошових коштів.

"З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів з фізичними та юридичними особами, які нібито будучи "агентами" банку, залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісяця незаконно виплачував "винагороду" цим особам. Слідством встановлено, що протягом 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перерахували кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень", - повідомили в САП.

На сьогодні у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких чинний голова Національного банку України, Колишні та чинні чиновники банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковані за ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 Ч. 1 ст. 366 КК України.

Відставка Шевченка:
16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Шевченка головою Національного банку, який з 2015 до 2020 року був головою правління "Укргазбанку".

4 жовтня 2022 року Шевченко заявив, що подав у відставку з посади голови НБУ за станом здоров'я.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Шевченка з посади голови Національного банку.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............06.10.2022..........07.10.2022
дата розрахунку..............05.10.2022...........06.10.2022
Євро.................................36,2157................36,0768...-0.38%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9866 (вчера 0.9903).

Индекс доллара DXY в 15-00 111.45 (вчера 111.05)
Последние 2 суток колебания очень размашистые. Разница фиксируемых раз в сутки значений в полной мере этот размах не отражает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  V2 написав:"Як тепер пояснити, що по телебаченню вже кілька років кричать, що розкраданнями займалася Гонтарєва, а підозру за розкрадання отримав Шевченко?"

Одне іншому не заважає, навіть навпаки.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:33

  konstantin kirovograd написав:
  amtrans написав:kwon кому війна а хтось автівки з салону купляє і ще плачеться що курс йому не такий. Не нарід а населення.

в данный момент есть намного хуже люди,просто аморальные уроды(мародёры при власти и другая публика)...так что не надо обзывать людей которые покупают машину в салоне.Что тут такого. С таким успехом можно гнать на тех кто мясо есть а не сухари(вы же коллега я так понимаю решили что все должны ходить пешком и есть сухари)

Хто купляє машину в салоні, то сплачує в ціні машини 40% податків, а ще і мав би мати білі гроші, з яких також уже більше 40% також вже було сплачено податків. Чим більше буде таких людей - тим краще. І якщо будуть масово купляти, здаючи валюту, то і курс вниз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Государственный долг Украины за август вырос на 1,28% и достиг 98,03 млрд долларов, сообщило украинское издание "Корреспондент" со ссылкой на данные Минфина.

Уточняется, что по итогам августа госдолг Украины вырос на 1,24 млрд долларов. Прямой внешний долг за месяц увеличился с 52,21 млрд долларов до 53,44 млрд долларов. Прямой внутренний долг возрос до 34,49 млрд долларов, а гарантированный госдолг составил 10,10 млрд долларов. Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников, остальные две трети - за счет иностранных грантов и кредитов.
sailed
 
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