RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10017100181001910020
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 15:19

  edvardd написав:Запорожье
41,10/41,40
39,90/40,50

41,00/41,30
39,65/40,35
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7870
З нами з: 20.11.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 2437 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 15:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  konstantin kirovograd написав:Раньше не было так легко попасть в ту же германию и британию.Легально практически невозможно.

Вы точно из Украины? Практически также и сейчас - легально есть возможность выехать для тех кто имеет желание/вынужден - у женщин, детей и пенсионеров. О каких окнах речь??
Evgen
 
Повідомлень: 620
З нами з: 12.03.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 15:45

  konstantin kirovograd написав:
  ScaryBee написав:
  konstantin kirovograd написав:зачем работать сдесь за еду не имея дома если сейчас открыто окно возможностей для переезда в западные страны---бери детей и гоу не в польшу а в минимум германию или максимум великобританию с канадой.Там если будешь работать не пропадёшь,плюс бесплатные плюшки с едой и помощью.ЗАЧЕМ ТУТ РАБОТАТЬ ЗА ЕДУ.

ви своїх вже відправили? Отримують плюшки до їжі?

читайте ВНИМАТЕЛЬНО что я написал и что написал коллега...нет дома,нет работы,нет еды у людей....если есть дом и тут зарабатываешь то ехать нужно за рубеж только если не уверен в безопасности.
При чём тут своих отправил.А 7 миллионов дураки что ли что сейчас за границей.Одни реальные беженцы а многим это шанс заработать в германии,британии или канаде.Раньше не было так легко попасть в ту же германию и британию.Легально практически невозможно.

от ви спробуйте зі 100 євро в кишені виїхати за кордон, з дитиною на руках. І спробувати там вижити. А потім пишіть нісенітниці.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 234
З нами з: 27.06.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 15:53

  Ой+ написав:Хто купляє машину в салоні, то сплачує в ціні машини 40% податків, а ще і мав би мати білі гроші, з яких також уже більше 40% також вже було сплачено податків. Чим більше буде таких людей - тим краще. І якщо будуть масово купляти, здаючи валюту, то і курс вниз.

для імпорту автомобіля все ж потрібна валюта. Податки, які сплатить зараз (а не захом'ячить долари з ЧР) - то добре, а які були сплачені - то вже історія.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 234
З нами з: 27.06.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:33

Вот жеш засада с этим Шевченко!
И надо же было Зеле именно на этой неделе его смещать//)
У меня на след неделе заканчивается крупный пакет ОВГЗ и я собирался конвертнуть их на 3х месячные депо, а придет Пышный (Зеля уже внёс кандидатуру) и всё!
Тю-тю фиксированный курс... :( :(
asti
 
Повідомлень: 2998
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Тю-тю фиксированный курс...

успокойтесь.
никто от фикс курса уходить не будет
Олежан
 
Повідомлень: 821
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:44

  Олежан написав:
  asti написав:Тю-тю фиксированный курс...

успокойтесь.
никто от фикс курса уходить не будет

Будут пышные курсы,по ощАду знаем деятеля))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7088
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1459 раз.
Подякували: 1393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:50

  Мизантрóп написав:
  Олежан написав:
  asti написав:Тю-тю фиксированный курс...

успокойтесь.
никто от фикс курса уходить не будет

Будут пышные курсы,по ощАду знаем деятеля))

так продавать или покупать?
Олежан
 
Повідомлень: 821
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:59

  asti написав:Вот жеш засада с этим Шевченко!
Тю-тю фиксированный курс... :( :(

Скорее всего да...
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 459
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10017100181001910020
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3132, 3133, 3134
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31335 35076947
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 жов, 2022 16:06
Кучинелли
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22860972
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12545457
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1867)
06.10.2022 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.