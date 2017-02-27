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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 жов, 2022 15:19
edvardd написав:
Запорожье
41,10/41,40
39,90/40,50
41,00/41,30
39,65/40,35
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Додано: Чет 06 жов, 2022 15:31
konstantin kirovograd написав:
Раньше не было так легко попасть в ту же германию и британию.Легально практически невозможно.
Вы точно из Украины? Практически также и сейчас - легально есть возможность выехать для тех кто имеет желание/вынужден - у женщин, детей и пенсионеров. О каких окнах речь??
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Додано: Чет 06 жов, 2022 15:45
konstantin kirovograd написав: ScaryBee написав: konstantin kirovograd написав:
зачем работать сдесь за еду не имея дома если сейчас открыто окно возможностей для переезда в западные страны---бери детей и гоу не в польшу а в минимум германию или максимум великобританию с канадой.Там если будешь работать не пропадёшь,плюс бесплатные плюшки с едой и помощью.ЗАЧЕМ ТУТ РАБОТАТЬ ЗА ЕДУ.
ви своїх вже відправили? Отримують плюшки до їжі?
читайте ВНИМАТЕЛЬНО что я написал и что написал коллега...нет дома,нет работы,нет еды у людей....если есть дом и тут зарабатываешь то ехать нужно за рубеж только если не уверен в безопасности.
При чём тут своих отправил.А 7 миллионов дураки что ли что сейчас за границей.Одни реальные беженцы а многим это шанс заработать в германии,британии или канаде.Раньше не было так легко попасть в ту же германию и британию.Легально практически невозможно.
от ви спробуйте зі 100 євро в кишені виїхати за кордон, з дитиною на руках. І спробувати там вижити. А потім пишіть нісенітниці.
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ScaryBee
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Додано: Чет 06 жов, 2022 15:53
Ой+ написав:
Хто купляє машину в салоні, то сплачує в ціні машини 40% податків, а ще і мав би мати білі гроші, з яких також уже більше 40% також вже було сплачено податків. Чим більше буде таких людей - тим краще. І якщо будуть масово купляти, здаючи валюту, то і курс вниз.
для імпорту автомобіля все ж потрібна валюта. Податки, які сплатить зараз (а не захом'ячить долари з ЧР) - то добре, а які були сплачені - то вже історія.
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ScaryBee
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Додано: Чет 06 жов, 2022 16:33
Вот жеш засада с этим Шевченко!
И надо же было Зеле именно на этой неделе его смещать//)
У меня на след неделе заканчивается крупный пакет ОВГЗ и я собирался конвертнуть их на 3х месячные депо, а придет Пышный (Зеля уже внёс кандидатуру) и всё!
Тю-тю фиксированный курс...
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asti
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Додано: Чет 06 жов, 2022 16:39
asti написав:
Тю-тю фиксированный курс...
успокойтесь.
никто от фикс курса уходить не будет
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Олежан
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Додано: Чет 06 жов, 2022 16:44
Олежан написав: asti написав:
Тю-тю фиксированный курс...
успокойтесь.
никто от фикс курса уходить не будет
Будут пышные курсы,по ощАду знаем деятеля))
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Мизантрóп
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Додано: Чет 06 жов, 2022 16:50
Мизантрóп написав: Олежан написав: asti написав:
Тю-тю фиксированный курс...
успокойтесь.
никто от фикс курса уходить не будет
Будут пышные курсы,по ощАду знаем деятеля))
так продавать или покупать?
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Олежан
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