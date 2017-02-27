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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10018100191002010021
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:17

  greenback1996 написав:
  sailed написав:Евро летит в пропасть. Только что купил по 39.80. Львов.


я бы не сказал, что в пропасть - сейчас 0.99, на прошлой неделе был 0.95))

Когда оно было на прошлой неделе на Форексе по 0.95, по 0.95 ещё надо было поискать.
Сейчас оно по 0.97 на наличке. Не купившие его по 0.96 мало что потеряли. Скорее не сдавшие доллар по 43 не выиграли.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:27

  Олежан написав:
  asti написав:Тю-тю фиксированный курс...
успокойтесь.
никто от фикс курса уходить не будет
Будут, я думаю это одна из причин "ухода" Шевченко.
Вопрос только в том, сразу или до 20 подождут))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:00

  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42

еще раз - напомню 8)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:10

  Xenon написав:
  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
еще раз - напомню 8)
Да не будет ничего установлено, будет плавающий курс//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:34

  asti написав:
  Xenon написав:
  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
еще раз - напомню 8)
Да не будет ничего установлено, будет плавающий курс//)

Плавающий оф. курс во время войны не работает. Нужен хотя бы регулярно пересиатриваемый.
В любом случае странно будет выглядеть, если сейчас те кто получат свои конвертационные доллары, побегут в обмене, скинут по 40.70 и переоткроются по 37.5

Такой круговорот даёт до 40-50% годовых в валюте. Лавочку должны как то прикрыть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:40

  Xenon написав:
  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42

еще раз - напомню 8)

А если не будет ? Если народ сейчас побежит всей семьей открывать валютные депо во всех банках, а курс останется на месте или даже понизят ? В петлю лезть ?
Вы с этим не шутите. Тут люд очень близко к сердцу принимает.
Вы то скажете, что обстоятельства изменились - поднимать хотел Шевченко, но ушел, а новый за 36,6. А asti и иже с ним, с этим еще 3 месяца жить смотреть на дорогие авто возле подъезда и ставить свечки за здравие Пышного.
Вот "до 20-го поднимут до 42, бля буду" звучит намного лучше. А инсайды оставим для Уолл Стрит.
Игорь
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  #<1 ... 10018100191002010021
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