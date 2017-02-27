Когда оно было на прошлой неделе на Форексе по 0.95, по 0.95 ещё надо было поискать.
Сейчас оно по 0.97 на наличке. Не купившие его по 0.96 мало что потеряли. Скорее не сдавшие доллар по 43 не выиграли.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 жов, 2022 17:17
Когда оно было на прошлой неделе на Форексе по 0.95, по 0.95 ещё надо было поискать.
Сейчас оно по 0.97 на наличке. Не купившие его по 0.96 мало что потеряли. Скорее не сдавшие доллар по 43 не выиграли.
Додано: Чет 06 жов, 2022 17:27
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:00
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:10
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:34
Плавающий оф. курс во время войны не работает. Нужен хотя бы регулярно пересиатриваемый.
В любом случае странно будет выглядеть, если сейчас те кто получат свои конвертационные доллары, побегут в обмене, скинут по 40.70 и переоткроются по 37.5
Такой круговорот даёт до 40-50% годовых в валюте. Лавочку должны как то прикрыть.
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:40
А если не будет ? Если народ сейчас побежит всей семьей открывать валютные депо во всех банках, а курс останется на месте или даже понизят ? В петлю лезть ?
Вы с этим не шутите. Тут люд очень близко к сердцу принимает.
Вы то скажете, что обстоятельства изменились - поднимать хотел Шевченко, но ушел, а новый за 36,6. А asti и иже с ним, с этим еще 3 месяца жить смотреть на дорогие авто возле подъезда и ставить свечки за здравие Пышного.
Вот "до 20-го поднимут до 42, бля буду" звучит намного лучше. А инсайды оставим для Уолл Стрит.
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