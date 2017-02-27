Когда оно было на прошлой неделе на Форексе по 0.95, по 0.95 ещё надо было поискать.
Сейчас оно по 0.97 на наличке. Не купившие его по 0.96 мало что потеряли. Скорее не сдавшие доллар по 43 не выиграли.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 жов, 2022 17:17
Когда оно было на прошлой неделе на Форексе по 0.95, по 0.95 ещё надо было поискать.
Сейчас оно по 0.97 на наличке. Не купившие его по 0.96 мало что потеряли. Скорее не сдавшие доллар по 43 не выиграли.
Додано: Чет 06 жов, 2022 17:27
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:00
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:10
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:34
Плавающий оф. курс во время войны не работает. Нужен хотя бы регулярно пересиатриваемый.
В любом случае странно будет выглядеть, если сейчас те кто получат свои конвертационные доллары, побегут в обмене, скинут по 40.70 и переоткроются по 37.5
Такой круговорот даёт до 40-50% годовых в валюте. Лавочку должны как то прикрыть.
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:40
А если не будет ? Если народ сейчас побежит всей семьей открывать валютные депо во всех банках, а курс останется на месте или даже понизят ? В петлю лезть ?
Вы с этим не шутите. Тут люд очень близко к сердцу принимает.
Вы то скажете, что обстоятельства изменились - поднимать хотел Шевченко, но ушел, а новый за 36,6. А asti и иже с ним, с этим еще 3 месяца жить, смотреть на дорогие авто возле подъезда и ставить свечки за здравие Пышного.
Вот "до 20-го поднимут до 42, бля буду" звучит намного лучше. А инсайды оставим для Уолл Стрит.
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:53
Додано: Чет 06 жов, 2022 19:04
Додано: Чет 06 жов, 2022 19:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Це вже софістика. Коли вчора сплачені податки, то це дає можливість функціонувати державі з одного боку і мало би давати певні права, тому хто платить на перспективу. В нас на жаль прив'язка можливостей громадянина до обов'язків хромає. І, наприклад, медичні послуги та ін. ніяк не пов'язані з рівнем сплачених податків, а мали би. Та і виборче право варто би підв'язати до податків, платиш наприклад, 1500 грн/міс, маєш право обирати депутата сільради, а з кожною наступною тис. новий рівень і якщо платиш 10000 грн на місяць (а це якби середній на сьогодні рівень) тоді всіх. Проплатив певну к-ть років не менше середнього по країні - пожиттєве право.
Додано: Чет 06 жов, 2022 20:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
останнім часом пишу рідко.
нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого масштабного нападу з боку рф ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа. Я говорив що це основний і мало не єдиний фактор впливу на курс шкода що я НЕ помилився.... Ніхто не сприймав ... дехто називав мало не агентом ворога чи зрадофілом , а ближче до війни в кращому разі панікером.... Хоча я всіх запитував що робити як підготуватися - всі казали що затрати на підготовку не вартують того з огляду на иалу ймовірність...
На жаль на жаль я змушений зробити свій наступний прогноз... ну ви зрозуміли.... це станеться ... і не кажіть що я сію зраду !!! давайте хоч на цей раз сприймемо загрозу СЕРЙОЗНО !!!!
P.S. ось це і є основний фактор про який варто думати , а не обговорення методів звязування ліквідності ...
(sad)
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