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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10019100201002110022>
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:17

  greenback1996 написав:
  sailed написав:Евро летит в пропасть. Только что купил по 39.80. Львов.


я бы не сказал, что в пропасть - сейчас 0.99, на прошлой неделе был 0.95))

Когда оно было на прошлой неделе на Форексе по 0.95, по 0.95 ещё надо было поискать.
Сейчас оно по 0.97 на наличке. Не купившие его по 0.96 мало что потеряли. Скорее не сдавшие доллар по 43 не выиграли.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:27

  Олежан написав:
  asti написав:Тю-тю фиксированный курс...
успокойтесь.
никто от фикс курса уходить не будет
Будут, я думаю это одна из причин "ухода" Шевченко.
Вопрос только в том, сразу или до 20 подождут))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:00

  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42

еще раз - напомню 8)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:10

  Xenon написав:
  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
еще раз - напомню 8)
Да не будет ничего установлено, будет плавающий курс//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:34

  asti написав:
  Xenon написав:
  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
еще раз - напомню 8)
Да не будет ничего установлено, будет плавающий курс//)

Плавающий оф. курс во время войны не работает. Нужен хотя бы регулярно пересиатриваемый.
В любом случае странно будет выглядеть, если сейчас те кто получат свои конвертационные доллары, побегут в обмене, скинут по 40.70 и переоткроются по 37.5

Такой круговорот даёт до 40-50% годовых в валюте. Лавочку должны как то прикрыть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:40

  Xenon написав:
  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42

еще раз - напомню 8)

А если не будет ? Если народ сейчас побежит всей семьей открывать валютные депо во всех банках, а курс останется на месте или даже понизят ? В петлю лезть ?
Вы с этим не шутите. Тут люд очень близко к сердцу принимает.
Вы то скажете, что обстоятельства изменились - поднимать хотел Шевченко, но ушел, а новый за 36,6. А asti и иже с ним, с этим еще 3 месяца жить, смотреть на дорогие авто возле подъезда и ставить свечки за здравие Пышного.
Вот "до 20-го поднимут до 42, бля буду" звучит намного лучше. А инсайды оставим для Уолл Стрит.
Игорь
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1
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:53

  Xenon написав:
  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42

еще раз - напомню 8)

То курса 42 уже нет
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:04

  Xenon написав:
  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42

еще раз - напомню 8)

Верим, что (инсайд) сказал - (инсайд) сделает. У него на это ещё 2 недели. Пусть даже в обменках будет 40.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ScaryBee написав:Податки, які сплатить зараз (а не захом'ячить долари з ЧР) - то добре, а які були сплачені - то вже історія.

Це вже софістика. Коли вчора сплачені податки, то це дає можливість функціонувати державі з одного боку і мало би давати певні права, тому хто платить на перспективу. В нас на жаль прив'язка можливостей громадянина до обов'язків хромає. І, наприклад, медичні послуги та ін. ніяк не пов'язані з рівнем сплачених податків, а мали би. Та і виборче право варто би підв'язати до податків, платиш наприклад, 1500 грн/міс, маєш право обирати депутата сільради, а з кожною наступною тис. новий рівень і якщо платиш 10000 грн на місяць (а це якби середній на сьогодні рівень) тоді всіх. Проплатив певну к-ть років не менше середнього по країні - пожиттєве право.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:22

  Олежан написав:так продавать или покупать?

Скорее всего да.
sailed
 
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