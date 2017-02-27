Zebra написав:Плавающий оф. курс во время войны не работает. Нужен хотя бы регулярно пересиатриваемый. В любом случае странно будет выглядеть, если сейчас те кто получат свои конвертационные доллары, побегут в обмене, скинут по 40.70 и переоткроются по 37.5
Є певні сумніви що хтось щось отримає. Останні півроку як біженець отримував допомогу від родичів із закордону грошовими переказами і ніколи не мав складнощів із їх отриманням у валюті, суми незначні - десь 300-400$ на місяць. Сьогодні вперше не зміг отримати, валюти в касах банків немає взагалі, замовлень не приймають, виплата тільки в гривні. Завтра ще спробую але передчуття погані. Я так розумію вкладники скоро прийдуть за значно більшими сумами. А от що їм запропонують вже велике питання. Місто Кропивницький якщо кому цікаво.
amtrans написав:в данный момент есть намного хуже люди,просто аморальные уроды(мародёры при власти и другая публика)...так что не надо обзывать людей которые покупают машину в салоне.Что тут такого. С таким успехом можно гнать на тех кто мясо есть а не сухари(вы же коллега я так понимаю решили что все должны ходить пешком и есть сухари)
Тут мова взагалі про моральну сторону. Кожен сам обирає як жити під час війни та чи винен він щось тим хто дають йому шанс прокинутися живим наступного ранку. М'ясо до речі купую і вам раджу але мені якось не припадало на думку жалітися на те що ошийок під час війни коштує вже 220 грн.
Zebra написав:Плавающий оф. курс во время войны не работает. Нужен хотя бы регулярно пересиатриваемый. В любом случае странно будет выглядеть, если сейчас те кто получат свои конвертационные доллары, побегут в обмене, скинут по 40.70 и переоткроются по 37.5
Є певні сумніви що хтось щось отримає. Останні півроку як біженець отримував допомогу від родичів із закордону грошовими переказами і ніколи не мав складнощів із їх отриманням у валюті, суми незначні - десь 300-400$ на місяць. Сьогодні вперше не зміг отримати, валюти в касах банків немає взагалі, замовлень не приймають, виплата тільки в гривні. Завтра ще спробую але передчуття погані. Я так розумію вкладники скоро прийдуть за значно більшими сумами. А от що їм запропонують вже велике питання. Місто Кропивницький якщо кому цікаво.
Не знаю, где и что вы получали но сегодня с утра приват наливал доллар всем желающим по 1000 в руки))
Станом на 1 жовтня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 23 929,6 млн дол. США. У вересні вони знизилися на 5,9% з огляду на продаж валюти Національним банком на міжбанківському ринку, у тому числі для забезпечення оборонних потреб та платежів українців за кордоном.
В абсолютных цифрах произошло снижение на 1.501 млрд. с 25.439 до 23.930 млрд. Расходы выглядят умеренными. Напомню, что на 1 августа резервы составляли 22.387. Весь профит предыдущего месяца еще не потратили. 5 млрд. от ЕС к 1 октября дойти не успели.
Zebra написав:Плавающий оф. курс во время войны не работает. Нужен хотя бы регулярно пересиатриваемый. В любом случае странно будет выглядеть, если сейчас те кто получат свои конвертационные доллары, побегут в обмене, скинут по 40.70 и переоткроются по 37.5
Є певні сумніви що хтось щось отримає. Останні півроку як біженець отримував допомогу від родичів із закордону грошовими переказами і ніколи не мав складнощів із їх отриманням у валюті, суми незначні - десь 300-400$ на місяць. Сьогодні вперше не зміг отримати, валюти в касах банків немає взагалі, замовлень не приймають, виплата тільки в гривні. Завтра ще спробую але передчуття погані. Я так розумію вкладники скоро прийдуть за значно більшими сумами. А от що їм запропонують вже велике питання. Місто Кропивницький якщо кому цікаво.
є певні сумніви що перекази взагалі повинні видаватись в валюті. чомусь бізнес повинен продавати валютні надходження і платити з цього податки. а хитрозроблені громадяни чомусь повинні отримувати валюту... надіюсь лавочку прикриють...