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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10020100211002210023
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 00:32

  Мизантрóп написав:
  sailed написав:
  Олежан написав:так продавать или покупать?

Скорее всего да.

Все верно,это же очевидно

Спасибо, все прояснилось.
antey1969
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