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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 00:32
Мизантрóп написав: sailed написав: Олежан написав:
так продавать или покупать?
Скорее всего да.
Все верно,это же очевидно
Спасибо, все прояснилось.
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