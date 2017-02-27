Zebra написав:В любом случае странно будет выглядеть, если сейчас те кто получат свои конвертационные доллары, побегут в обмене, скинут по 40.70 и переоткроются по 37.5 Такой круговорот даёт до 40-50% годовых в валюте. Лавочку должны как то прикрыть.
А коли заощадження в грн за півроку втрачають щонайменше третину і здебільшого ці заощадження сформовані не у 2022 р., то це не "странно"? Має йти тільки в одні ворота? Навіть наперстночники колись час від часу влаштовували показові виграші для "випадкових" гравців, бо інакше ніхто в цю гру не схоче грати. Тому якщо депозитчики в грн влетіли на 5 млрд $ за півроку, а зараз проконвертували, як десь на форумі писали пару 100 млн, то навіть при умові що вони ще відконвертують і виграють до 10%, це менше 1 млн $. От і порівнюйте. Тим більше ще не закінчився 1 раунд, а 2 то ще взагалі все по ходу можуть змінити. Для інформації:
Станом на 1 лютого 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 658,3 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого 2022 року: вклади у національній валюті – 400,3 млрд грн; вклади в іноземній валюті – 258,0 млрд грн. https://www.fg.gov.ua/articles/51096-su ... d-grn.html
Станом на 1 вересня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 946,7 млрд грн, що на 11,2 млрд грн більше, ніж було станом на 1 серпня цього року. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня 2022 року: вклади у національній валюті – 588,4 млрд грн; вклади в іноземній валюті – 358,3 млрд грн. https://www.fg.gov.ua/articles/51681-su ... d-grn.html
Більшість грошей з верстатату іде на заощадження - 188 млрд за сім місяців. То чи так і треба було їх друкувати, знецінюючи і позбавлюючи сенсу заощадження в національній валюті?