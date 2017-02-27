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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10021100221002310024
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:26

  prodigy написав:Згідно з повідомленням, факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування чинного голови Нацбанку на посаді, а відносяться до періоду його роботи в АБ "Укргазбанк".

Ось вам і наслідки повної відсутності інституту репутації в Україні.
Про те, що п. Шевченко мутив на посаді керівника Укргазбанку декотрі журналісти трублять вже роками. Не думаю, що коли його призначали про це не було відомо. Але реалії України такі, що постійно приходиться вибирати із "двох зол" тому що люди із незаплямованою репутацією не бажають палити свій рейтинг для того, щоб черговий політик отримав свої дивіденди.
Ось і цього разу із двох зал (Шевченко-Данилишин-ще хтось) вибрали меншу. І не прогадали. Адже як би там не було п. Шевченко чудово справився із своїми обов'язками. НБУ був і залишається однією із установ яка діє так як треба а не так як хоче банкова.

Виходить, що хвалю підозрюваного у злочині. Аж самому якось не комфортно...

Хоча ні. Хвалю ІНСТИТУЦІЮ, а не окрему персону п. Шевченко. Тому дякую всім тим хто в кожен окремий період долучився до побудови інституції та продовжує відстоювати її цінності.
НБУ як установа зараз показує всім приклад, що не потрібно шукати месій чи лідерів - потрібно будувати/реформувати державні інституції
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Хоча ні. Хвалю ІНСТИТУЦІЮ, а не окрему персону п. Шевченко.

інституція була розроблена за Пороха, була наглядова рада яку розігнав Шевченко, були незалежні спеціалісти яких позвільняв Шевченко, була незалежність НБУ яку зруйнував Шевченко...

https://www.facebook.com/sokyra.space/p ... EWCjJPNGil
equinox
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:12

  Ой+ написав:Більшість грошей з верстатату іде на заощадження - 188 млрд за сім місяців. То чи так і треба було їх друкувати, знецінюючи і позбавлюючи сенсу заощадження в національній валюті?

Коли ви кажете про знецінення гривні на третину, значить рахуєте в якомусь іншому активі. Якщо рахуєте свої кошти в іншому активі, чому тоді вкладуєтеся в гривню? Якщо для вас гривня основний актив - то я вам скажу, що вона взагалі не знецінилася. Як була 1 гривна = 1 гривні, так і є.
Ніхто вас примусово не тримав у гривні, це ваш шлях, ваша ноша, ви як раб на галері добровільно збагачуєте чиновників і усіх наближених інсайдерів та прикоритників.

Якщо на рахунках гривні стало більше на 188 млрд - ну то значит є ті, хто в гривню вкладаються - не конвертуючи свої доходи у більш реалі активи. А батальйон Монако конвертувався і вже давно у Монако :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:13

  equinox написав: була наглядова рада яку розігнав Шевченко, були незалежні спеціалісти яких позвільняв Шевченко, була незалежність НБУ яку зруйнував Шевченко...
...Була, є, і буде Катя Рожкова в Правлінні НБУ...
А по Шевченко мутки тягнуться ще з буремних 90х років, з УкрКредБанку (зараз А-банк), який був "перш за все!", завдяки його пов'язаності з Кравчуком, Медведчуком, Суркісами, синами Януковича... Гроші, які дозволили йому купити Терра банк, по мутках в якому його обвинувачують окремо, він зробив вже давно.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:33

  Visky написав:Завтра очікую незначного зниження курсу
Наш прогноз цілком спрвджується.
Користуйтеся нашими прогнозами! При поширенні посилання на © Visky ТМ обов'язкове!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:34

  amtrans написав:
  bamper написав:є певні сумніви що перекази взагалі повинні видаватись в валюті.


Дуже дивна логіка. Тобто мені родичі переказали саме валюту але отримати я маю папір за дуже дивним курсом а от так звані вкладники розмістили в банку вклад папером а отримати чомусь сподіваються саме валюту :D


дитина(людина) стільки років на форумі а розуму не набрала

вкладники розмістили в банку вклад папером

це брехня

вкладники мали дозвіл НБУ купити на МБ (банк купує за дорученням клієнта валюту по курсу НБУ) валюту на 50к гривен (1250-1253), банк бере комісію за цю послугу (від 50грн до 3% від 50к)

вкладник купив валюту і має зобов'язання залишити її в банку строком на 3місяці

стосовно переказу коштів-все залежить від країни, наприклад в Польщі відмовили переказувати долари (тільки євро або злотий)

отримати переказ клієнт має в валюті переказу, або в валюті країни (якщо він згоден)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:47

  Realist написав:
  prodigy написав:Згідно з повідомленням, факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування чинного голови Нацбанку на посаді, а відносяться до періоду його роботи в АБ "Укргазбанк".

Ось вам і наслідки повної відсутності інституту репутації в Україні.
Про те, що п. Шевченко мутив на посаді керівника Укргазбанку декотрі журналісти трублять вже роками. Не думаю, що коли його призначали про це не було відомо. Але реалії України такі, що постійно приходиться вибирати із "двох зол" тому що люди із незаплямованою репутацією не бажають палити свій рейтинг для того, щоб черговий політик отримав свої дивіденди.
Ось і цього разу із двох зал (Шевченко-Данилишин-ще хтось) вибрали меншу. І не прогадали. Адже як би там не було п. Шевченко чудово справився із своїми обов'язками. НБУ був і залишається однією із установ яка діє так як треба а не так як хоче банкова.

Виходить, що хвалю підозрюваного у злочині. Аж самому якось не комфортно...

Хоча ні. Хвалю ІНСТИТУЦІЮ, а не окрему персону п. Шевченко. Тому дякую всім тим хто в кожен окремий період долучився до побудови інституції та продовжує відстоювати її цінності.
НБУ як установа зараз показує всім приклад, що не потрібно шукати месій чи лідерів - потрібно будувати/реформувати державні інституції


Шенченко вор патентований, хтось пролобіював його на посаду НБУ (через пару років дізнаємось чия це була персонально креатура , Ярмака? чи ще когось)

У 2006 році навколо Андрія Пишного виник скандал, пов'язаний з його освітою. Деякі ЗМІ зазначали, що в 2004 році він отримав фіктивну довідку про те, що навчався в «Університеті сучасних знань», щоб розпочати навчання в Українській академії банківської справи відразу на четвертому курсі.

У декларації про доходи за 2011 рік Пишний задекларував наявність трьох автомобілів - Mazda 5, S 500 і Mercedes-Benz. В тому році він був головою політради «Фронт змін», його заробітна плата складала 12 тис. грн. Коли журналісти запитали Пишного, як за такі гроші він може обслуговувати три автомобілі, він не відповів і не прокоментував дане питання.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:56

  bamper написав:є певні сумніви що перекази взагалі повинні видаватись в валюті.
чомусь бізнес повинен продавати валютні надходження і платити з цього податки. а хитрозроблені громадяни чомусь повинні отримувати валюту... надіюсь лавочку прикриють...

Бо бізнес веде господарчу діяльність.
Сподіваюсь, скоріше прикриють вас :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:59

  Ой+ написав:Більшість грошей з верстатату іде на заощадження - 188 млрд за сім місяців. То чи так і треба було їх друкувати, знецінюючи і позбавлюючи сенсу заощадження в національній валюті?

Так бюджетникам зп платять. Навіть тим, що півроку взагалі не працюють.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:06

  sergey_sryvkin написав:
  Ой+ написав:Більшість грошей з верстатату іде на заощадження - 188 млрд за сім місяців. То чи так і треба було їх друкувати, знецінюючи і позбавлюючи сенсу заощадження в національній валюті?

Так бюджетникам зп платять. Навіть тим, що півроку взагалі не працюють.

Бред.
В лучшем случае такие сидят за свой счёт.
А вообще на них со второго полугодия уже давит руководство, чтобы увольнялись. Похоже в верхах больше не заинтересованы в возвращинии выехавших.
Судя по всему, теперь надежда на то, что выехавшие трудоустроятся и будут потихоньку гнать валюту на родину.
И для развития такого потока нужно как минимум уравнять курс безнала с курсом налички. Желающих платить фактически налог за конвертацию в гривну почти нет.
antey1969
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