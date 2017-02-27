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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:01
Realist написав:
Про те, що п. Шевченко мутив на посаді керівника Укргазбанку декотрі журналісти трублять вже роками.
Если бы они трубили в газете "Правда", я бы поверил беспрекословно
Как правило, журналистам настолько не хватает компетентности, что они видят мутки там, где их нет, а настоящие мутки, когда мутят профессионалы, они не в состоянии не только понять, но и заметить.
Я понимаю, что подняться достаточно высоко не замарав совесть трудно, но если на публичную должность придет святой, журналисты найдут грехи и у него.
Realist написав:
Виходить, що хвалю підозрюваного у злочині. Аж самому якось
не комфортно.
Пока нет приговора, Конституция позволяет это делать.
Я не юрист, но мне дело кажется абсолютно бесперспективным, по крайней мере в том виде, как подает пресса.
Агентские вознаграждения - это не уровень главы правления, тем более, что эпизодов было много, а соответственно, единичные выплаты запредельными не были. Я не знаю, есть ли веские доказательства фиктивности агентов, но доказать умысел со стороны предправления будет очень трудно.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:13
Тепер головне питання ху із містер новий голова НБУ?
Яка буде його політика?
Він сказав, що йому все подобається, але ж будуть зміни, реформи і коректировки, так ось питання, а що далі?
Готівка стабілізувалася на позначках 41.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:57
somilitark написав:
Тепер головне питання ху із містер новий голова НБУ?
Яка буде його політика?
Він сказав, що йому все подобається, але ж будуть зміни, реформи і коректировки, так ось питання, а що далі?
Готівка стабілізувалася на позначках 41.
Ніколайчук ще до призначення Пишного зробив заяву по обліковій ставці (тут її поширювали). Таким чином зробив хід на випередження. Якщо навіть Пишний і захоче щось дуже істотно змінювати то так просто не вийде. Ну і про Рожкову не забуваємо. Цікаво які у неї відносини із новим головою?
Також зверніть на перші слова нового голови в стінах ВР. Особливо про офіційний курс.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:23
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............07.10.2022..........10.10.2022
дата розрахунку..............06.10.2022...........07.10.2022
Євро.................................36,0768................35,797...-0.78%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9789 (вчера 0.9866).
Индекс доллара DXY в 15-00 112.19 (вчера 111.45)
Вчера после 15-00 доллар продолжил резвый рост, который остановился к вечеру. Уже почти сутки на рынке полный штиль.
Судя по первым заявлениям нового главы НБУ, "махать шашкой" он не намерен. Судить по "протокольным" заявлениям о будущей политике я не возьмусь, но хочется отметить очень уважительный отзыв о предшественнике и проделанной им работе. Очень необычно для столь высокой должности, которая, в некоторой степени, является политической. Было бы неплохо, чтобы это стало традицией.
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