Realist написав:Про те, що п. Шевченко мутив на посаді керівника Укргазбанку декотрі журналісти трублять вже роками.
Если бы они трубили в газете "Правда", я бы поверил беспрекословно Как правило, журналистам настолько не хватает компетентности, что они видят мутки там, где их нет, а настоящие мутки, когда мутят профессионалы, они не в состоянии не только понять, но и заметить. Я понимаю, что подняться достаточно высоко не замарав совесть трудно, но если на публичную должность придет святой, журналисты найдут грехи и у него.
Realist написав:Виходить, що хвалю підозрюваного у злочині. Аж самому якось не комфортно.
Пока нет приговора, Конституция позволяет это делать. Я не юрист, но мне дело кажется абсолютно бесперспективным, по крайней мере в том виде, как подает пресса. Агентские вознаграждения - это не уровень главы правления, тем более, что эпизодов было много, а соответственно, единичные выплаты запредельными не были. Я не знаю, есть ли веские доказательства фиктивности агентов, но доказать умысел со стороны предправления будет очень трудно.
somilitark написав:Тепер головне питання ху із містер новий голова НБУ?
Яка буде його політика? Він сказав, що йому все подобається, але ж будуть зміни, реформи і коректировки, так ось питання, а що далі?
Готівка стабілізувалася на позначках 41.
Ніколайчук ще до призначення Пишного зробив заяву по обліковій ставці (тут її поширювали). Таким чином зробив хід на випередження. Якщо навіть Пишний і захоче щось дуже істотно змінювати то так просто не вийде. Ну і про Рожкову не забуваємо. Цікаво які у неї відносини із новим головою? Також зверніть на перші слова нового голови в стінах ВР. Особливо про офіційний курс.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............07.10.2022..........10.10.2022 дата розрахунку..............06.10.2022...........07.10.2022 Євро.................................36,0768................35,797...-0.78% Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9789 (вчера 0.9866).
Индекс доллара DXY в 15-00 112.19 (вчера 111.45) Вчера после 15-00 доллар продолжил резвый рост, который остановился к вечеру. Уже почти сутки на рынке полный штиль.
Судя по первым заявлениям нового главы НБУ, "махать шашкой" он не намерен. Судить по "протокольным" заявлениям о будущей политике я не возьмусь, но хочется отметить очень уважительный отзыв о предшественнике и проделанной им работе. Очень необычно для столь высокой должности, которая, в некоторой степени, является политической. Было бы неплохо, чтобы это стало традицией.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............07.10.2022..........10.10.2022 дата розрахунку..............06.10.2022...........07.10.2022 Євро.................................36,0768................35,797...-0.78% Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9789 (вчера 0.9866).
Индекс доллара DXY в 15-00 112.19 (вчера 111.45) Вчера после 15-00 доллар продолжил резвый рост, который остановился к вечеру. Уже почти сутки на рынке полный штиль.
Судя по первым заявлениям нового главы НБУ, "махать шашкой" он не намерен. Судить по "протокольным" заявлениям о будущей политике я не возьмусь, но хочется отметить очень уважительный отзыв о предшественнике и проделанной им работе. Очень необычно для столь высокой должности, которая, в некоторой степени, является политической. Было бы неплохо, чтобы это стало традицией.
Підтримую. Хаяти папєрєдеіків - це не повинно бути частиною еашої культури
somilitark написав:Тепер головне питання ху із містер новий голова НБУ?
Яка буде його політика? Він сказав, що йому все подобається, але ж будуть зміни, реформи і коректировки, так ось питання, а що далі?
Готівка стабілізувалася на позначках 41.
Ніколайчук ще до призначення Пишного зробив заяву по обліковій ставці (тут її поширювали). Таким чином зробив хід на випередження. Якщо навіть Пишний і захоче щось дуже істотно змінювати то так просто не вийде. Ну і про Рожкову не забуваємо. Цікаво які у неї відносини із новим головою? Також зверніть на перші слова нового голови в стінах ВР. Особливо про офіційний курс.
⁃ Щодо продажу облігацій НБУ - будемо розбиратися. ⁃ Я не готовий зараз прогнозувати курс. ⁃ Я вітаю заяву Мінфіну про необхідність відмови від емісійного фінансування бюджету. Але це залежить від наших міжнародних партнерів і їх підтримки. ⁃ Облікова ставка 25% адекватна і поки буде такою. ⁃ Курс, який визначений НБУ, цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям. Курс на ринку - це коливання в основному через психологічний елемент. https://финбаланс.ком.юа/news/verkhovn ... lavoyu-nbu
⁃ Щодо продажу облігацій НБУ - будемо розбиратися. ⁃ Я не готовий зараз прогнозувати курс. ⁃ Я вітаю заяву Мінфіну про необхідність відмови від емісійного фінансування бюджету. Але це залежить від наших міжнародних партнерів і їх підтримки. ⁃ Облікова ставка 25% адекватна і поки буде такою. ⁃ Курс, який визначений НБУ, цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям. Курс на ринку - це коливання в основному через психологічний елемент. https://финбаланс.ком.юа/news/verkhovna-rada-priznachila-andriya-pishnoho-hlavoyu-nbu
⁃ Щодо продажу облігацій НБУ - будемо розбиратися. ⁃ Я не готовий зараз прогнозувати курс. ⁃ Я вітаю заяву Мінфіну про необхідність відмови від емісійного фінансування бюджету. Але це залежить від наших міжнародних партнерів і їх підтримки. ⁃ Облікова ставка 25% адекватна і поки буде такою. ⁃ Курс, який визначений НБУ, цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям. Курс на ринку - це коливання в основному через психологічний елемент. https://финбаланс.ком.юа/news/verkhovna-rada-priznachila-andriya-pishnoho-hlavoyu-nbu